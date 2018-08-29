5 фэшн-приемов, которым научил нас Майкл Джексон

К 60-летию Майкла Джексона мы вспомнили, как одеться в стиле короля поп-музыки и быть шоу-стоппером любой вечеринки: милитари-пиджаки, гусарские мундиры, монохромные костюмы, перчатки с кристаллами и лоферы с носками вам в помощь.

Милитари-жакет

Стиль Джексона складывался под влиянием Голливуда сороковых годов и Гэтсби в исполнении Кларка Гейбла. Излюбленный аутфит для концертов и красных дорожек — перекроенный военный жакет, усыпанный эполетами и глиттером одновременно или расшитый крученой нитью золотого цвета. Костюмер Майкл Буш рассказывал, что по заказу артиста в подготовке концертных нарядов могли использоваться силуэты кителей наполеоновской эпохи, полицейской формы или гусарских мундиров.

Белые футболки

В начале 1980-х Джексон носил шерстяные жилеты, вязаные джемперы, Levi’s 501, белые футболки с объемными рубашками — сейчас это бы назвали стилем «нормкор». Более того, нормкорные вещи составляли конкуренцию блестящим пиджакам музыканта и на сцене: белая футболка, надорванная по центру воротника, фланелевая рубашка и брюки с накладными лампасами до середины колена — привычное для эпатажного артиста сочетание.

Глиттер и блестки

Единственный музыкант, который может посостязаться с концертными нарядами Джексона по количеству блесток и страз, — это Бейонсе. Костюмеры щедро декорировали костюмы поп-короля вышивкой, кристаллами и металлизированными элементами. И только у Майкла Джексона и Бейонсе получалось выйти на сцену в тонне блестяшек и выглядеть при этом не дешево и пошло, а величественно. Важная деталь гардероба артиста — перчатка, инкрустированная кристаллами Swarovski, в которой Джексон появился 16 января 1984 года на церемонии American Music Awards. Тогда певец восемь раз поднимался на сцену, так как его Thriller получил сразу 8 наград.

Шляпа-федора

Главный аксессуар Джексона на сцене и в клипах — шляпы-федоры. Для концертов музыкант выбирал преимущественно винтажные шляпы 1930-х годов с высокой тульй (почти 12 см), в повседневности — Versace или Givenchy. Первое появление на публике Майкла и его знаменитой федоры датируется 1983 годом.

Обувь

Белые носки с лоферами до сих пор считаются моветоном, и мужские журналы советуют избегать этого сочетания в повседневности. Кажется, Джексон был единственным, кто мог носить лоферы, черные брюки, белые носки, кофту с люрексом и выглядеть при этом отлично. Музыкант выбирал пенни-лоферы Bass Weejuns, обувь этой марки в Петербурге можно купить в The Bootleggers на Фурштатской. В восьмидесятых годах костюмеры Майкла покупали простые спортивные носки, разрезали их по центру и вдоль рубчиков и приделывали рубины или стразы Swarovski, затем сшивали части и пришивали тугую резинку по верхней части, чтобы почти килограммовый носок не сползал.