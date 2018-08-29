Желтое золото — на пике популярности этой осенью

Как бы ювелиры ни экспериментировали со сплавами и комбинациями металлов, а мы все равно при слове «золото» непременно воображаем именно солнечный оттенок этого благородного материала. Желтое золото веками считалось металлом авторитетных регалий, королевских особ и самых дорогих драгоценностей, поэтому нашу привязанность к нему впору даже объяснять инстинктивным стремлением к роскоши, к статусу, к престижу и высшему обществу. Хотя и те, кто скажет, что все вышеперечисленное им неинтересно, найдут в желтом золоте свой источник притяжения: его солнечный блеск под стать итальянским морским курортам в период августовской dolce vita.

Коллекции наступающего сезона осень-зима 2018/2019 нас приятно удивили: мы-то думали, что желтое золото боготворят исключительно итальянские дизайнеры, а оказывается, в этом году золото в несомненных фаворитах.

Логомания с ее большими буквами добралась и до Chanel. Мы гадаем: дурновкусие это или все же дань великому французскому дому моды?

Chanel, осень-зима 2018/2019

Sacai

Браслет, он же кольцо, он же футуристическое украшение, которое скорей принадлежит будущему, чем настоящему.

Sacai, осень-зима 2018/2019

Altuzarra

Все-таки со всеми оттенками коричневого и розового цвета именно белое золото никогда не будет смотреться так аппетитно, как желтое и розовое. Посему некоторые из нас уже давно определились со своим металлом-фаворитом на осень.

Altuzarra, осень-зима 2018/2019

Christian Dior

Браслет с навязчивым логотипом не вызывает желания «все бросить и купить», а вот кольца с астрономическим дизайном у Christian Dior вышли очень привлекательными и запоминающимися.

Christian Dior, осень-зима 2018/2019

Dolce & Gabbana

Итальянский стиль и желтое золото — идеальная парочка, которая вместе уже на протяжении многих лет. Осталось только добавить к ним третьим «элементом» крупные цепи, и получится квинтэссенция желанной dolce vita.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2018/2019

Giambattista Valli

Не украшение, а чистейшая поэзия о любви. В такие моменты хочется загрустить, что рыцари остались в прошлом, а история про Ромео и Джульетту закончилась печально.

Giambattista Valli, осень-зима 2018/2019

Marni

Итальянская марка Marni далеко не минималист в украшениях и в привязанности к желтому золоту не замечена ранее, но в этот раз подбросила нам стильную альтернативу чокеру — ожерелье из широких колец.

Marni, осень-зима 2018/2019

Gucci

Серьги-кольца — наши бессменные фавориты на каждый день. А вот Gucci демонстрируют, как носить это украшение в неформальном ключе: на одном ухе и в количестве нескольких штук.

Gucci, осень-зима 2018/2019

Oscar de la Renta

Жемчуг в желтом и белом золоте производит совершенно разное впечатление. В желтом золоте или позолоте и с присутствием кристаллов или бриллиантов жемчуг выглядит более винтажно, как украшения принцессы прошлых веков.

Oscar de la Renta, осень-зима 2018/2019

Hellessy

Гладко уложенные волосы и крупные серьги — дизайнерский фетиш последних сезонов. Решено: осенью мы будем экспериментировать с простыми прическами и сложными сережками и «подсвечивать» лицо магическим блеском желтого золота.

Hellessy, осень-зима 2018/2019

Соберите свою коллекцию украшений из желтого золота на осень

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