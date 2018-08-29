5 новых фильмов о моде: от секретов Маржелы до признаний Маккуина

Мы выбрали фэшн-ленты, которые вам стоит посмотреть (и ждать) этой осенью: драматичный байопик об Александре Маккуине, интервью главных лиц индустрии об Андре Леоне Телли, документалка о весенне-летнем показе Off-White и история платья-яичницы Рианны с Met Gala.

«Маккуин»

Когда: 1 ноября 2018 года

Ряд биографических лент о скрепах мирового дизайна — Вивьен Вествуд, Дрисе Ван Нотене, Маноло Бланике и Кристиане Диоре — пополнил фильм Иэна Бонота о британце Александре Маккуине. После премьеры на нью-йоркском кинофестивале Tribeca в апреле этого года его назвали «самым честным портретом дизайнера», рассказывающим обо всем творческом пути — от поступления в Колледж Святого Мартина вплоть до трагического самоубийства.

В отличие от художественной ленты с Джеком О’Коннелом в роли Маккуина, которая только готовится к выходу и посвящена отношениям дизайнера с его музой Изабеллой Блоу, работа Бонота построена на личных беседах с близкими героя, а также неопубликованных эскизах и видео-роликах с шоу. Все это (вкупе с отличными, часто жутковатыми спецэффектами) рисует красивый биографический сюжет, от которого не смогут оторваться не только поклонники Маккуина, но и совсем далекие от мира моды зрители.

«Temperature»

Когда: вышел в феврале 2018 года

В документальном фильме «Temperature» о Вирджиле Абло нет откровений, расследований и неожиданных фактов. Зато есть процесс работы над мужской весенне-летней коллекцией Off-White — объектом желаний всех миллениалов и хайпбистов. No Text Azienda, режиссер и автор проектов для изданий Dazed и i-D, показывает, кто, как и сколько работает над урбанистическими кроссовками, милитари-жилетами и кислотными шопперами, и что делал Вирджил Абло за пару месяцев до нового громкого назначения.

«Евангелие от Андре»

Когда: вышел 25 мая 2018 года

«Без компромиссов»

Когда: 2019 год Режиссер Райнер Холзмер, автор самой обсуждаемой ленты прошлого года «Dries», снимает фильм о другом бельгийском дизайнере — Мартине Маржеле. Поговаривают, что маэстро «анонимной моды» (в сети есть лишь пара его неофициальных портретов) принимает личное участие в разработке картины, а значит, рассказывать о его карьере будут не коллеги по ателье (как это было в прошлогоднем документальном релизе «We Margiela»), а сам дизайнер.

Пока в сети нет ни тизера, ни трейлера «Без компромиссов», но известно, что фильм затронет ключевые вехи жизни Маржелы: от обучения в Королевской академии изящных искусств и стажировки у Жана-Поля Готье до ухода из собственного бренда и начала работы художником. Но лично мы ждем истории создания культовых вещей: жилета из перчаток, жакета из человеческих волос, топа из осколок посуды и обуви-копыт Tabi.

«Yellow is Forbidden»

Когда: вышел 21 апреля 2018 года

Дизайнер Гуо Пей — единственный член Синдиката Высокой моды из Китая, но широкая публика знает ее главным образом по платью Рианны для Met Gala-2015. Образ, на который было потрачено 50 000 часов работы, 25 кг ткани и 16 метров кутюрного шлейфа, стал воплощением детской мечты Гуо Пей, мечтавшей носить «запрещенные» желтые наряды. «Однажды я попросила у бабушки желтое платье, но она рассердилась. — рассказывает Пей в трейлере биографического фильма. — Этот цвет в Китае может носить только императорская семья».