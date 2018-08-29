Поддалась на уговоры Канье Уэста: Кайли Дженнер променяла Puma на Adidas

Кайли Дженнер

21-летняя Кайли Дженнер не сидит без дела: титул одной из самых богатых женщин мира по версии Forbes явно не предел ее мечтаний, и звезда соцсетей намерена существенно подняться в рейтинге к следующему году.

Отсняв кампанию своей новой коллекции косметики, Кайли объявила о своем сотрудничестве с Adidas. Новый бизнес-проект Дженнер анонсировала в Instagram, хотя внимательные подписчики могли догадаться и планах юной бизнес-вуман и раньше: за последнее время Кайли запостила несколько снимков, на которых она запечатлена в кроссовках бренда. Персонализированные пары обуви Adidas звезда также разослала друзьям и членам семьи накануне своего дня рождения.

Кайли Дженнер

Рада сообщить, что теперь я официальный представитель Adidas,

— подписала видео знаменитость, показав крупным планом и кроссовки Falcon.

Канье Уэст. Амбассадором марки Дженнер стала, можно сказать, по знакомству, ведь c Adidas уже работает ее сестра Кендалл и муж Ким Кардашьян

Интересно отметить, что с 2016 года Кайли работала с Puma. Два бренда исторически соперничают друг с другом, ведь Рудольф Дасслер основал Puma в конце сороковых годов прошлого века после ссоры со своим братом Адольфом, с которым они вместе основали фирму по производству спортивной обуви, ставшей впоследствии Adidas.

Перетянуть родственницу ранее пытался и Канье Уэст: в 2015 году Кайли была занята в рекламе дебютной коллекции Yeezy, а позднее рэпер отметился и несколькими весьма агрессивными твитами, в которых выражал свое неудовольствие тем, что Кайли подписала контракт с Puma. Так, спустя более чем полвека, Adidas снова стал предметом семейных спор.

Сейчас все страсти, похоже, улеглись.

Будучи очень давним поклонником бренда, Кайли воплощает собой смелость и свободу, вдохновившие создание Falcon, и мы рады объявить ее лицом кампании,

— говорится в официальном заявлении Adidas.