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Поддалась на уговоры Канье Уэста: Кайли Дженнер променяла Puma на Adidas
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Поддалась на уговоры Канье Уэста: Кайли Дженнер променяла Puma на Adidas 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Кайли Дженнер
21-летняя Кайли Дженнер не сидит без дела: титул одной из самых богатых женщин мира по версии Forbes явно не предел ее мечтаний, и звезда соцсетей намерена существенно подняться в рейтинге к следующему году.
Отсняв кампанию своей новой коллекции косметики, Кайли объявила о своем сотрудничестве с Adidas. Новый бизнес-проект Дженнер анонсировала в Instagram, хотя внимательные подписчики могли догадаться и планах юной бизнес-вуман и раньше: за последнее время Кайли запостила несколько снимков, на которых она запечатлена в кроссовках бренда. Персонализированные пары обуви Adidas звезда также разослала друзьям и членам семьи накануне своего дня рождения.
Кайли Дженнер
Рада сообщить, что теперь я официальный представитель Adidas,
— подписала видео знаменитость, показав крупным планом и кроссовки Falcon.
Амбассадором марки Дженнер стала, можно сказать, по знакомству, ведь c Adidas уже работает ее сестра Кендалл и муж Ким Кардашьян, Канье Уэст.
Интересно отметить, что с 2016 года Кайли работала с Puma. Два бренда исторически соперничают друг с другом, ведь Рудольф Дасслер основал Puma в конце сороковых годов прошлого века после ссоры со своим братом Адольфом, с которым они вместе основали фирму по производству спортивной обуви, ставшей впоследствии Adidas.
Перетянуть родственницу ранее пытался и Канье Уэст: в 2015 году Кайли была занята в рекламе дебютной коллекции Yeezy, а позднее рэпер отметился и несколькими весьма агрессивными твитами, в которых выражал свое неудовольствие тем, что Кайли подписала контракт с Puma. Так, спустя более чем полвека, Adidas снова стал предметом семейных спор.
Сейчас все страсти, похоже, улеглись.
Будучи очень давним поклонником бренда, Кайли воплощает собой смелость и свободу, вдохновившие создание Falcon, и мы рады объявить ее лицом кампании,
— говорится в официальном заявлении Adidas.
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Женский форум
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