Сменила ориентиры: Кайли Дженнер стала амбассадором Adidas Originals и показала послеродовые формы в лукбуке

Звезда реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер изменила своим вкусам: после сотрудничества с Puma, она перешла к прямому конкуренту бренда — Adidas. Звезда стала лицом новой рекламной кампании, а также представила обновленные кроссовки Adidas Originals Falcon Dorf.

Кайли Дженнер входит в список самых богатых женщин по версии Forbes , ее линейка косметики приносит миллионы, а с недавнего времени красотка еще и стала матерью. Неудивительно, что роль нового амбассадора Adidas досталась именно ей — она разрушает привычные стереотипы о девушках.

Обновленные кроссовки Falcon как раз для таких же сильных и смелых. Выпущенные в 1997 году, они стали символом эпохи, когда женщины громко заявили о себе — теперь они стали открыто выражать свое мнение и составили серьезную конкуренцию мужчинам.

Для нового поколения девушек Adidas Originals решили переосмыслить культовую модель 90-х. Сохранив новаторский дизайн кроссовок и основные элементы, бренд представил модель в белом, розовом, черном и синим цветах. Кайли, конечно, выбрала самую яркую пару обуви — в новой рекламной кампании она позирует в розовых кроссовках.

Новые расцветки Falcon будут доступны уже с 6 сентября в магазинах Adidas. А ты уже решила, какая модель тебе нравится больше?

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Фото:архивы пресс-служб