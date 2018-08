Племянница принцессы Дианы в сарафане Dolce&Gabbana

27-летняя Китти Спенсер— старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айтке. Гены — великая сила, поэтому девушка пошла по стопам мамы и стала одной из любимых моделей творческого дуэта Dolce&Gabbana. Девушка принимает участие в показах и съемках.

Листая личный блог Китти Спенсер в Инстаграм, мы отметили, и вне подиума она предпочитает вещи бренда, с которым активно сотрудничает. В летние день одна из самых завидных невест Англии выбрала легкий сарафан с фирменным цветочным принтом Dolce&Gabbana.

Snap @emmaweymouth 🦋🌺🧡🤗

Публикация отKitty Spencer (@kitty.spencer) 28 Авг 2018 в 4:22 PDT Кстати, этот сарафан дизайнеры превратили в боли и платье. Именно в таком образе близкая подруга и коллега Китти Спенсер Эмма Тинн. Девушка также голубых кровей — она виконтесса Уэймут, известная как Эмма Уэймут.

Напомним, что кузина принцев Уильяма и Гарри была на церемонии бракосочетании младшего сына принцессы Дианы с Меган Маркл. И, разумеется, в платье от Dolce&Gabbana. В тот особенный для новобрачных день внимание было приковано не только к ним, но и к самой очаровательной гостье в платье изумрудного оттенка.

I am very grateful to have such kind and talented friends. Thank you my dearest Domenico and @stefanogabbana for the most phenomenal hand-painted Alta Moda @dolcegabbana dress. Thank you @bulgariofficial for the most exquisite jewellery. I am very lucky to be part of your family. Thank you to the most special, wonderful man @philiptreacy for creating such an elegant headpiece. I'm in awe of all of your craftsmanship and creativity. I am truly appreciative for all of the time and effort that went into my outfit for such a happy, special day yesterday.

Публикация отKitty Spencer (@kitty.spencer) 20 Май 2018 в 5:52 PDT А вам нравится летний образ Китти Спенсер?