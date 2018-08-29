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Как сочетать деним с леопардовым принтом: 3 универсальных способа
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Как сочетать деним с леопардовым принтом: 3 универсальных способа 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин часто появляется на публике в образах, которые довольно легко воспроизвести любой другой девушке. Так вышло и на этот раз, когда 21-летняя модель вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим женихом Джастином Бибером в светлых джинсах и объемной леопардовой куртке.
Сочетание денима с леопардом смотрится очень выигрышно. Определенно стоит взять этот прием на заметку и попробовать повторить осенью. А чтобы вам было проще, мы собрали три самых универсальных варианта. Выбирайте тот, что по душе и по погоде.
Леопардовая куртка из шерсти + джинсы + ботильоны
Леопардовые брюки + джинсовая куртка + сапоги-казаки
Леопардовый бомбер + джинсовая юбка + кеды
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