Как сочетать деним с леопардовым принтом: 3 универсальных способа

Хейли Болдуин часто появляется на публике в образах, которые довольно легко воспроизвести любой другой девушке. Так вышло и на этот раз, когда 21-летняя модель вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим женихом Джастином Бибером в светлых джинсах и объемной леопардовой куртке.

Сочетание денима с леопардом смотрится очень выигрышно. Определенно стоит взять этот прием на заметку и попробовать повторить осенью. А чтобы вам было проще, мы собрали три самых универсальных варианта. Выбирайте тот, что по душе и по погоде.

Леопардовая куртка из шерсти + джинсы + ботильоны

Леопардовые брюки + джинсовая куртка + сапоги-казаки

Леопардовый бомбер + джинсовая юбка + кеды