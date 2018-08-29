По следам агента Купера: собираем базовый гардероб на осень с H&M

Премиальная линейка демократичного бренда в этом сезоне посвящена культовому сериалу «Твин Пикс». В ней можно найти адаптированный под модные реалии плащ агента Купера, шерстяные свитера и кардиганы в стиле 90-х, костюм с принтом под древесину (или полено), скульптурные платья, рубашки американа. Коллекция получилась практичной: вещи легко комбинировать между собой. «Коллекции H&M Studio мы часто строим на контрасте женского и мужского. В этом году мы добавили цитаты из 1950-х — в коллекции присутствуют суперженственные наряды с мужскими деталями и классические вещи, которые вдохновляют на создание собственного выразительного образа», — говорит Пернилла Вольфарт, дизайн-директор H&M.

В продаже H&M Studio появится 6 сентября в избранных магазинах: H&M на Тверской, 16 и ТЦ «Метрополис» в Москве и в магазине H&M на Невском, 80 в Санкт-Петербурге. Ее также можно будет приобрести онлайн.