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По следам агента Купера: собираем базовый гардероб на осень с H&M
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По следам агента Купера: собираем базовый гардероб на осень с H&M 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Премиальная линейка демократичного бренда в этом сезоне посвящена культовому сериалу «Твин Пикс». В ней можно найти адаптированный под модные реалии плащ агента Купера, шерстяные свитера и кардиганы в стиле 90-х, костюм с принтом под древесину (или полено), скульптурные платья, рубашки американа. Коллекция получилась практичной: вещи легко комбинировать между собой. «Коллекции H&M Studio мы часто строим на контрасте женского и мужского. В этом году мы добавили цитаты из 1950-х — в коллекции присутствуют суперженственные наряды с мужскими деталями и классические вещи, которые вдохновляют на создание собственного выразительного образа», — говорит Пернилла Вольфарт, дизайн-директор H&M.
В продаже H&M Studio появится 6 сентября в избранных магазинах: H&M на Тверской, 16 и ТЦ «Метрополис» в Москве и в магазине H&M на Невском, 80 в Санкт-Петербурге. Ее также можно будет приобрести онлайн.
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Женский форум
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