Виктория Куксина: «Сейчас лучший момент, чтобы быть дизайнером в России»

В наше повернутое на гендере время даже заикнуться о «женщине, одетой как женщина» опасно. Но Виктория Куксина делает это так обаятельно, что претензий ноль: «Да, все носят унисекс. А мне все-­таки хочется сохранить женственность. Хочется, чтобы девушка, одетая пусть и практично, не теряла очарования». Вика — настоящий дизайнер: не папина дочка, которой дали поиграться с бюджетами. Работала и на фабриках, и на нишевые бренды, прежде чем открыть дело жизни. Поначалу марка Victoria Kuksina выпускала небольшие коллекции платьев: все в одном размере и одном экземпляре. Сметали все. Теперь это серьезное производство практичных — в хорошем смысле этого слова — вещей. Во-­первых, они сшиты на русскую женщину, с учетом нашего типажа и особенностей фигуры. Во-­вторых, сносу джемперам и нежным платьям нет: они не яркие («Яркое быстро надоедает»), сшиты по-­умному — из микса тканей, а не чистого, скажем, шелка: легко стираются и не сильно мнутся. Потому и выбирают их девушки, близкие по духу самой Вике — зарабатывающие на платья самостоятельно. «А это, ­согласитесь, маркер». Соглашаемся!

«Я использую российскую пряжу со старейшей фабрики, ее можно смело носить на голое тело — совсем не «кусается». Сейчас — лучший момент, чтобы быть дизайнером в России»