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Модель агентства Oldushka впервые снялась для зарубежного бренда
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Модель агентства Oldushka впервые снялась для зарубежного бренда 

Собака.ru 18 минут назад
Фото: Собака.ru
Российское агентство возрастных моделей Oldushka вышло на мировой уровень: 56-летняя москвичка Софья Александрова снялась в кампании британской марки A. W. A. K. E. Софья — самая молодая женщина в агентстве, которая до выхода на пенсию работала биохимиком, а после — в сфере озеленения. Ее модельная карьера началась всего лишь год назад, когда другая «олдушка» Ольга Кондрашова случайно встретила ее в торговом центре, сфотографировала и отправила снимки идеологу агентства Игорю Гавару.
До съемок у A. W. A. K. E. Софья работала с российским брендом Lesel, участвовала в показе финалиста нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Ромы Уварова и появлялась на страницах Elle и Dolores Magazine.
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