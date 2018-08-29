Николь Кидман, Яна Рудковская и другие звезды блистали в Петербурге в роскошных платьях

В Санкт-Петербурге ажиотаж: город посетила оскароносная голливудская актриса Николь Кидман ! 51-летняя кинозвезда прибыла в Россию в качестве амбассадора часового бренда Omega и стала гостьей торжественного приема в честь открытия выставки «Ее время». Для вечера в Мраморном дворце она выбрала черное платье от Ulyana Sergeenko из сетки, с вышивкой бисером и бархатными аппликациями. Публикация от Just Jared (@justjared) 28 Авг 2018 в 4:52 PDT Также Николь приняла участие в других мероприятиях бренда. Для встреч она выбрала кружевное пудровое платье, а волосы уложила волнами в голливудском стиле. Публикация от GRAZIA Germany (@grazia_magazin) 28 Авг 2018 в 7:16 PDT Вечер собрал также российских звезд. И надо отметить, что на этот раз они сумели одеться подобающе и роскошно. Яна Рудковская явилась в сине-голубом блестящем платье от Dior, которое напоминало звездную ночь. Поклонников образ продюсера привел в восторг: «Какой удивительное платье, расшитое бриллиантами! Не могу отвести взгляд», «Яна как роза морей», «Очень красиво». Певица Юлианна Караулова тоже блистала в Dior. Бархатное платье артистки было украшено необычной формы рукавами с рюшами. Российские звезды показали свои платья на видео в Instagram. Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) 28 Авг 2018 в 8:26 PDT Ляйсан Утяшева прибыла на прием вместе с мужем Павлом Волей. Она выбрала для себя вишневое блестящее платье по фигуре бренда Aleksander Terekhov. Также гостьями мероприятия стали прославленная синхронистка Анжелика Тиманина и модель Ясмина Муратович Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) 29 Авг 2018 в 1:13 PDT