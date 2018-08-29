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Николь Кидман, Яна Рудковская и другие звезды блистали в Петербурге в роскошных платьях
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Николь Кидман, Яна Рудковская и другие звезды блистали в Петербурге в роскошных платьях 

Я Покупаю 20 минут назад
Фото: Я Покупаю
В Санкт-Петербурге ажиотаж: город посетила оскароносная голливудская актриса Николь Кидман! 51-летняя кинозвезда прибыла в Россию в качестве амбассадора часового бренда Omega и стала гостьей торжественного приема в честь открытия выставки «Ее время». Для вечера в Мраморном дворце она выбрала черное платье от Ulyana Sergeenko из сетки, с вышивкой бисером и бархатными аппликациями.
Публикация от Just Jared (@justjared)
28 Авг 2018 в 4:52 PDT  Также Николь приняла участие в других мероприятиях бренда. Для встреч она выбрала кружевное пудровое платье, а волосы уложила волнами в голливудском стиле.
Публикация от GRAZIA Germany (@grazia_magazin)
28 Авг 2018 в 7:16 PDT  Вечер собрал также российских звезд. И надо отметить, что на этот раз они сумели одеться подобающе и роскошно. Яна Рудковская явилась в сине-голубом блестящем платье от Dior, которое напоминало звездную ночь. Поклонников образ продюсера привел в восторг: «Какой удивительное платье, расшитое бриллиантами! Не могу отвести взгляд», «Яна как роза морей», «Очень красиво». Певица Юлианна Караулова тоже блистала в Dior. Бархатное платье артистки было украшено необычной формы рукавами с рюшами. Российские звезды показали свои платья на видео в Instagram.
Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)
28 Авг 2018 в 8:26 PDT  Ляйсан Утяшева прибыла на прием вместе с мужем Павлом Волей. Она выбрала для себя вишневое блестящее платье по фигуре бренда Aleksander Terekhov.
Также гостьями мероприятия стали прославленная синхронистка Анжелика Тиманина и модель Ясмина Муратович.
Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina)
29 Авг 2018 в 1:13 PDT
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