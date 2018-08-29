Ещё
Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты объяснили, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не надевают одежду оранжевого цвета. Об этом сообщает Express.
Несмотря на то, что герцогиня Сассекская часто появлялась на публике в других ярких цветах, в оранжевом ее не видели даже до свадьбы с принцем Гарри.
Оказалось, что именно этот оттенок неудачно выходит на фотографиях, и при выборе нарядов бывшая актриса Меган Маркл и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон учитывают этот факт.
В июле Британское издание The Sun составило список вещей, которыми Меган Маркл пришлось пожертвовать ради титула и принца Гарри. Как сообщило издание, герцогине Сассекской запретили красить ногти темными и яркими оттенками лаков, так как они считаются вульгарными. Поэтому после церемонии бракосочетания на ее ногтях можно увидеть только естественные нюдовые цвета.
Последние новости
Выявлен новый признак скорой смерти Названы самые популярные уродливые вещи Появилось видео с отдыха Путина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Леди Гага неприятно удивила1
Что случилось с женой Виктора Цоя
Что не так с девушками известных мужчин49
Как нас обманывают в цветочных магазинах
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение