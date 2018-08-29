Бретонская полоска. Отголосок истории в вашем гардеробе

Бретонская полоска — один из самых старых и узнаваемых орнаментов за всю историю моды. Вызывающая очевидные ассоциации с морем и Францией, она может стать хорошим и небанальным акцентом в вашем гардеробе.

Как и многие модные элементы сегодняшнего дня, бретонская полоска отсылает к военную и рабочую культуру и берет свое начало в середине XIX века, когда французские моряки, базирующиеся в Бретани (полуостров на северо-западе Франции — отсюда и название этого вида полосатого принта), стали носить полосатую форму.

Изначально на их свитерах было по 21 полоске, что, по легенде, символизировало 21 победу флота Наполеона.

Одним из первых производителей одежды в бретонскую полоску стала мануфактура Saint James. Она шила традиционные рыбацкие шерстяные и хлопковые свитера для защиты от непогоды и вскоре уже являлся официальным поставщиком Французского морского флота. Saint James здравствует и по сей день, и по праву может быть первым местом, куда стоит идти за бретоской полоской на любые случаи жизни.

Бретонская полоска и мода

Процесс перехода бретонской полоски из рабочей среды в модную начался в начале XX века — по большей части благодаря Коко Шанель , которая была очарована ею после посещения французского побережья и превратила бретонку в символ буржуазного шика довоенной Ривьеры.

Коко Шанель, Брижит Бардо

Джеймс Дин, Пабло Пикассо

Энди Уорхол, Курт Кобейн

Для Готье полоска стала чуть ли не символом бренда с первого дня: «Мне всегда нравилась графичность и архитектурный вид полоски. Моя мать одевала меня в полосатые свитера: они идут ко всему, никогда не выходят из моды и, по всей видимости, никогда не выйдут».

Будь то традиционный свитер или аксессуар вроде шляпы или шарфа, каждый может смело добавить что-нибудь полосатое в свой гардероб.

Бретонская полоска — как джинсы: помимо трудового происхождения их объединяет широта охвата. Она может быть демократична и элитарна. Универсальна и требовательна. Строга и фривольна. Она проникла повсюду — от haute couture до блошиных рынков.

Хочется развеять два возможных сомнения. Первое — что бретонская полоска — отголосок прошлого. Это не так: она и по сей день очень популярна. Ее носят кинозвезды и принцессы, редакторы модных журналов и все те, кому небезразлична мода.

Второе заблуждение — относить бретонскую полоску к женскому гардеробу. Это, разумеется, не так. Бретонская полоска изначально символизирует маскулинность.

Бретонская полоска в кино

Впервые на экране бретонская полоска появилась в фильме «Дикарь» 1953 года с Марлоном Брандо в главной роли. Хотя носил ее герой Ли Марвина . Этот фильм произвел такое впечатление на Фрэнка Садилека, что он отправился в Голливуд за своей собственной полосатой футболкой и впоследствии возглавил «Ангелов Ада» в Сан-Франциско, сделав бретонскую полоску практически униформой байкеров того времени.

Джеймс Дин носил полоску в «Бунтаре без причины» 1955 года. Кэри Грант облачился в свитер с бретонской полоской для фильма «Поймать вора». Одри Хепберн в «Забавной мордашке» щеголяла в топе-бретонке. Энди Уорхол в 1965 году снял фильм «Кухня», в котором герой Эдди Седвика ходил в бретонской полоске и черных трико, ставших синонимом уорхоловского стиля на протяжении всех 60-х.

Кэри Грант, Одри Хепберн

Где купить?

Полоску предлагает огромное количество производителей. Один из первых в голову приходит любимый — и доставляющий товары в Россию — Brooks Brothers.

За классическим полосатым свитером Binic II можно пойти в J. Crew.

Классика полосатых футболок — это Minquers 10 и Meridien II. Различаются они воротниками: у первой — обычный округлый, а у второй — boatneck, то есть чуть шире. И материалом: у первой — традиционный хлопок, у второй — кардный, более плотный и грубый.

В ассортименте практически каждой марки найдутся интерпретации классической бретонки для женского гардероба. Предлагаю вам пройтись по любимым магазинам и убедиться в этом самим (таким нехитрым способом автор пытается скрыть свою неподготовленность в вопросах мест женского шопинга, обещает исправиться и впредь запасаться женскими указателями в том числе).

Предлагаем вам пополнить свой гардероб модными джемперами с бретонской полоской в магазине скандинавской одежды Trolls.

Джемпер Barbour​ в Trolls, 5 460 руб. со скидкой 30%, заказать: +7 (495) 740-90-58 Джемпер Barbour в Trolls, 2 850 руб. со скидкой 50%, заказать: +7 (495) 740-90-58 В следующий раз, когда вы задумаетесь, что бы такое надеть, чтобы выглядеть серьезно, хорошо, с намеком на знание моды, но не рабом ее трендов, — вы знаете, на чем остановиться.

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