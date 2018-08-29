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Вышел лукбук новой коллекции Кендалл и Кайли Дженнер
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Вышел лукбук новой коллекции Кендалл и Кайли Дженнер 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Сестры Дженнер выпустили лукбук новой осенней коллекции, созданной совместно с калифорнийской маркой PacSun. Для него Кайли и Кендалл не пришлось искать моделей — они сами позируют в вещах своего бренда. В коллекцию вошли платья, свитеры, мини-юбки, джинсы и куртки. Сестры отдали предпочтение ярким актуальным цветам и полосатым принтам.
Кстати, до этого бренд Kendall+Kylie уже сотрудничал с другими компаниями. Известно, что сестры создавали коллекции для Topshop и Revolve.
Кендалл и Кайли Дженнер
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