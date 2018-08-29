Хотим развидеть. Звезды, которые реально пугают нас плохим вкусом в одежде

Кажется, на роскошных голливудских звезд можно любоваться бесконечно, но не в этом случае. То ли затяжная депрессия, то ли пора серьезно поговорить со стилистами. Собрали самых популярных знаменитостей, на которых, несмотря на их состояния, без слез не взглянешь.

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При росте чуть больше 160 см у Хлои Морец довольно широкие плечи, которые актриса зачем-то усиленно подчеркивает. Да и вообще принты и фасоны, которые она выбирает в последнее время, ставят нас в тупик. Может, у звезды до сих пор депрессия из-за измены Бруклина Бекхэма (19)?

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Если на красных дорожках все эти мини и стразы еще можно списать на сценический образ, то какое оправдание в обычной жизни? Наш «фаворит» из последнего — короткое желтое платье с огромными сапогами.

Тейлор Свифт (28)

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Огромная армия фанатов, главные трендсеттеры мира в лучших друзьях, высокооплачиваемые стилисты (особенно звездный стилист Джозеф Кассел), но все равно Тейлор застряла где-то в нулевых. Кстати, мы недавно узнали, что многие вещи в гардеробе знаменитости сделаны на заказ и существуют в единственном экземпляре. За Свифт обидно, но за остальных стало как-то спокойнее.

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Можно было бы свалить все на то, что последние пару лет у Лохан были непростые (она со скандалом разошлась с Егором Тарабасовым, да и с кинокарьерой все время не ладится), но ведь и в раньше со вкусом были большие проблемы.

Марион Котийяр (42)

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А вот с Котийяр история странная — вроде у французской актрисы очень неплохой вкус, но иногда случается что-то страшное. Особенно, когда Марион пытается следовать молодежным трендам и увлекается неоном или яркими принтами. Лучше уж делать упор на классику.

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Пэрис Хилтон тщательно ухаживает за собой, так что совсем не изменилась за последние несколько лет. Правда, это касается не только отсутствия морщин, но и нарядов — когда смотришь на очки в форме сердечек, перчатки без пальцев и блестящие мини с шубой, создается ощущение, что ты попал в прошлое. Надеемся, хотя бы свадебное платье голливудской блондинки будет элегантным.

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Белла Торн в голливудской тусовке уже без малого 15 лет (она была звездой Disney ). Все началось с эпизодической роли в фильме «Застрял в тебе», а позже Беллу пригласили на съёмки телесериалов «Красавицы», «Одинокие сердца» и «Мокрые деньги». В 2010 Торн получила главную роль в телесериале «Танцевальная лихорадка», а за ней последовали фильмы «Смешанные», «Простушка» и другие. Сейчас, правда, молодая актриса славится не столько ролями в кино, сколько скандальными историями: то сделает пирсинг на сосках, то появится на красной дорожке в ТАКОМ виде.

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Мы никогда не знаем, какой увидим Кристину в следующий раз — певица набирает и сбрасывает вес просто с космической скоростью. Но в одном фанаты, увы, могут быть уверены — платье (какого бы размера оно ни было) будет безвкусным.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-razvidet-zvezdy-kotorye-realno-pugayut-nas-plohim-vkusom-v-odezhde/