Гид по стилю: как носить и с чем сочетать ботфорты

Ботфорты — это модель сапог с голенищем выше колена. Это обувь уже давно зарекомендовала себя в лучшей стороны, потому ей все чаще отдают предпочтение стильные и очаровательные модницы. Периодически отходя на второй план с появлением новых моделей, ботфорты возвращаются на пик моды вновь и вновь.

Некоторое время назад ботфорты назывались высокими сапогами кавалеристами. Постепенно такую обувь переняли охотники и рыболовы, которым требовались высокая обувь для преодоления заболоченных участков.

Впервые о женских ботфортах стало известно только в конце 60-х годов прошлого столетия. Именно в тогда в моду вошли юбки с минимальной длиной. В 80-е годы мода стала более откровенной, поэтому женщины могли позволить себе использовать ботфорты для ежедневной носки.

Особенность ботфортов — голенище, которое покрывает ногу выше колена. В зависимости от выбранной модели, ботфорты могут как подчёркивать стройность и длины ваших ног (плотно-облегающие ногу фасоны), так и давать волю для фантазии (голенище неплотно облегает ногу). Когда-то за ботфортами была закреплена репутация обуви для несеръёзных женщин, сегодня же ситуация в корне изменилась и ботфорты стали истинным символом сексуальности и притягательности.

К выбору ботфортов следует подходить со всей ответственностью, ведь важно не прогадать с моделью и приобрести то, что будет вас действительно украшать. Необходимо учитывать материал, цвет, фасон, высоту голенища и каблука, продумать наперед образы, с которыми вы планируете носить эту обувь.

Модные тенденции 2018

Модными считаются модели, напоминающие чулки, то есть они полностью облегают ногу и внешне напоминают вторую кожу. Что же касается их длины, то она доходит до бёдер.

Как правило, такие сапожки помогут подчеркнуть красоту фигуры. Чтобы усилить эффект нужно отдавать предпочтение моделям с большими каблуками, хотя некоторые имеют скрытую и небольшую платформу. Если вы хотите сделать образ более невесомым, выбирайте модели, для создания которых была использована светлая замша (бежевая, серая, пудровая).

В отделке ботфортов редко используется дополнительный декор, так как эта модель сама по себе достаточно яркая и самобытная. Тем не менее иногда встречаются декорированные изделия.

Выглядят ботфорты всегда стильно и респектабельно, если их правильно выбирать и носить.

Основные правила

Обувь на каблуке предпочтительна для девушек невысокого и среднего роста. С осторожностью относитесь к ботфортам на тонкой высокой шпильке — они идеально подходят для вечеринок, но не совсем удобны для повседневной носки. Выбирая модель «кэжуал», лучше присмотреться к каблуку среднего размера. Сапоги без каблука создают расслабленный образ и эффектно украшают стройные ножки. Такую обувь выбирают девушки высокого роста. Сапоги лучше смотрятся на ноге с плотными колготками, которые не должны иметь никакого принта. Цвет выбирают сдержанный, однотонный, гармонирующий с обувью. Если выбрать колготки и ботфорты одного оттенка, то ножки будут выглядеть бесконечно длинными, а это не всегда красиво. Верх выбирают свободный, с минимальным количеством декора. Хорошо подойдут объёмные свитера, платья, удлинённые рубашки-платья. Обтягивающая одежда с глубоким декольте и открытой спиной с ботфортами смотрится нелепо. Поверх одежды обязательно надевают палантин, пальто нараспашку. Длина юбки может быть любой, но откровенное мини не подойдёт. Это выглядит вызывающе. Для делового стиля рекомендуют юбки до середины колена или макси. Они закрывают верх ботфортов. Выбирают обувь с узким голенищем. Короткие юбки открывают ножки, но допустимо выдерживать расстояние от верха ботфортов до низа одежды в 15 см, не более. Данный вид обуви хорошо сочетается с шортами, но не слишком короткими. Рекомендуют надевать классику, удлинённые шорты со стрелками. В этом случае расстояние до верха сапога будет больше 15 см, но с шортами это допустимо. Многие носят с ботфортами джинсы. Сейчас это не актуально. Не надевают с сапогами и кожаные штаны. Это безвкусно. Предпочтительнее леггинсы.

Некоторые сочетания одежды

Хорошо смотрятся с сапогами короткие платья. Пошив выбирают прямой, свободный. Модели с бисером и блестками лучше оставить для другой обуви. В качестве декора используют шарфы, палантины, но лёгкий шифон не подойдёт. Подобная обувь требует грубоватой ткани. Шифон допустим в одежде. Свободно смотрится короткая шифоновая юбка, которая чуть выглядывает из под свитера толстой вязки. Лёгкая юбка с приталенной курткой, с широким ремнём, тоже будет интересным вариантом. С брюками или леггинсами всегда выбирают модели с широким голенищем. Модель брюк облегающая, тёмного цвета. Белые штаны и ботфорты создадут образ наездницы, которая участвует в скачках. Широкие штаны лучше не носить. Верх всегда должен быть многослойным: платье и шарф, свитер и юбка, шорты и удлиненное пальто. Украшения выбирают сдержанные. Хорошо подойдет камень, медь, кожа. Сумку выбирают любую. Главное, чтобы она не выделялась из общего образа. С пальто классического кроя сочетается маленькая сумочка на длинной ручке через плечо. Подойдёт и саквояж, ридикюль. Со свитером лучше взять с собой широкую, объёмную сумку.

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