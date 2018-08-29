Что будет модно осенью 2018: 20 главных трендов сезона

Привычная многослойность в этом сезоне будет доведена до абсурда, а куртки рабочих станут must have. Обозреватель РИАМО вместе с fashion-экспертом Анной Кара выбрала 20 главных трендов осени.

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Дикий запад

Вестерн в этом сезоне ворвется в гардеробы модниц и придаст брутальности даже самым женственным образам. По словам Анны, обратить внимание стоит на искусственно потертую кожу, бахрому, люверсы и сапоги-казаки. Для самых смелых — яркая многослойность и этнические принты.

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Стиль преппи

Стиль учеников элитных частных школ периодически появляется в коллекциях мировых дизайнеров. В 2018 году стиль преппи миксуется с 80-ми — поясными сумками, тренчами и даже «папиными» кроссовками.

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Абсурдная многослойность

Один из самых модных трендов, который останется с нами до зимы — абсурдная многослойность. Сюда удачно впишется тренд на широкие плечи, геометрия форм и структурность силуэтов из 80-х. Fashion-эксперт советует не стесняться надевать блузу на водолазку, сверху костюм и накрывать все это все курткой, а затем пальто, комбинируя длины и фактуры. В наших широтах одеться «как капуста» еще и отличный способ согреться.

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Оверсайз

Любовь к оверсайзу, которую вернула мода на 80-е, в этом сезоне станет еще более выраженной. Так, объемные в плечевом поясе геометрические формы Анна Кара советует сочетать с длиной миди. Особенно удачно смотрятся тренчи и пальто такого кроя. Для того чтобы быть самым модным осенью 2018, стоит обратить внимание и на цвета той эпохи — темно-красный, оттенки фиолетового, зеленый и розовый неон, а также лаковые материалы.

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Тренчи в стиле 80-х Для нашего климата именно верхняя одежда является самым значимым предметом гардероба. Для первых прохладных дней отлично подойдут тренчи в стиле 80-х. Такие наверняка были в гардеробе наших мам и не раз мелькали на показах Вячеслава Зайцева и в журналах 30-летней давности. Анна советует выбирать модели с акцентом на спущенные плечи, кокеткой с защипами, создающими силуэт широкой трапеции, накладными деталями и патами (декоративная деталь с петлей) на рукавах и шлицах. У идеального тренча 2018 должна быть длина миди — до середины икры или чуть ниже.

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Шерстяное пальто

Важный предмет осеннего гардероба любой московской модницы — шерстяное демисезонное пальто. Его можно носить с сентября по май. Для тех, кто хочет обновить гардероб этой осенью, обратить внимание стоит на пальто в стиле тех же тренчей 80-х, советует Кара.

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Куртки в стиле «жены лесника»

Простой и удобный стиль рабочих перекочевал в гардеробы модников. Куртки, напоминающие спецовку, этой осенью станут must have. По словам fashion-эксперта, в стиле спецодежды могут быть костюмы и комбинезоны с защитными светоотражающими полосами, костюмы пилотов и другие униформы вплоть до куртки лесника. Такая верхняя одежда непременно имеет комфортный силуэт, свободный объем и крупные накладные карманы с клапанами. Типичны для осени тепло-пыльные цвета.

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Дубленки миди

Дубленки из натуральных материалов осенью и зимой 2018 по-прежнему актуальны. Обратите внимание на длину миди, грубые модели и рыжий цвет.

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Шуба необычного цвета

Искусственный мех, который пропагандируют не только защитники животных, но и мировые дизайнеры, в прошлом году захватил и масс-маркет. По словам Анны, осенью 2018 искусственный мех все меньше старается подделываться под натуральный. Поэтому, если вы решились облачиться в искусственную шубу, стоит обратить внимание на необычные фактуры и цветовые сочетания, например, пыльная роза, розовый или серый леопард.

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Платья из кожи и лайкры

Кожа как материал в этом сезоне перешла свои рамки: от курток-косух и байкерских брюк она легко перескочила в платья.

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Платочный принт

Орнамент, характерный для шелковых платков-каре, в этом сезоне перешел на ткани-купоны. Свежее прочтение реализуется в блузах, платьях и даже юбках. Разбавлять их можно денимом и брюками из базового гардероба.

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Клетка

Клетка по-прежнему «наше все» в осеннем гардеробе. Если в прошлом сезоне все гонялись за « принцем Уэльским », то осенью 2018 актуальны все ее виды — шотландка, двуцветный крупный рисунок в глубоких осенних цветах и др. Можно сочетать различные виды клетки в одном образе, отмечает модный эксперт.

Неоновые цвета

Неоновые цвета в осеннем гардеробе 2018 иметь совсем не стыдно. По словам fashion-эксперта, откровенные цвета, как и ретро 80-х, реализует себя в любых изделиях: от косметичек до обуви и шуб из искусственного меха.

Объемный вязаный трикотаж

Еще один тренд сезона — объемный вязаный трикотаж. По словам Анны, в тренде типичный джемпер их 80-х: спущенная линия плеча, длина ниже бедер, косы с графикой. Идеально сочетается с широким низом в стиле 90-х.

Анималистичный принт

Животный принт — леопард, зебра, пантера или змея — тоже не должен испугать модниц. Достаточно иметь один такой предмет в гардеробе, который можно сочетать с базой в спокойных цветах. Для тех, кто боится прослыть хищницей — можно смело уводить анималистичный принт в аксессуары или обувь и не мешать с яркими цветами.

Логомания

Логомания в осенних коллекциях останется на пике популярности. В отличие от прошлых сезонов, когда были популярны слоганы, осенью 2018 обратить внимание стоит на лого бренда в чистом виде, отмечает Кара. Логотип размещается на груди изделий, набивается на ручки-ремни сумок и обувь.

Ugly shoes

Большие «уродливые» кроссовки, как у Balenciaga, Louis Vuitton и Stella McCartney, полюбили звезды стрит-стайла и подростки еще этим летом. Ugly shoes будут особым шиком и осенью 2018. Спокойный вариант напоминает «папины» кроссовки 90-х, а самый топовый сочетает несколько элементов разных кроссовок в миксе с новыми технологиями, отмечает эксперт.

Высокие ботфорты

Сапоги с прямым голенищем выше колена, как у Vetements, несколько сезонов назад могли позволить себе только герои стрит-стайла. Осенью 2018 это уже никого не смущает и продолжает внедряться в повседневную жизнь. Вариант спокойнее — ботфорты до колена на устойчивом каблуке.

Балетки с узким носом

Вариант на начало сезона, офиса или даже особого случая — балетки с узким носом на плоской подошве или каблуке киттон хил.

Зимняя панама

Для тех, кто до сих пор не знает, какой головной убор носить осенью дизайнеры предлагают примерить панаму. По словам Анны Кара, этот новый зимний аксессуар сочетается с любой одеждой и позволит забыть про вязаные шапки с меховыми помпонами.