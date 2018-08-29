Хилари Суонк вышла замуж в платье Elie Saab

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Хилари Суонк принимает поздравления: в минувшие выходные 44-летняя актриса вышла замуж за бизнесмена Филиппа Шнайдера. Красивая свадебная церемония состоялась в национальном парке Редвуд, что к северу от Сан-Франциско, в окружении вековых секвой.

«Это было невероятно! — рассказала Хилари журналу Vogue. — Я счастлива, потому что стала женой самого лучшего мужчины на свете. Мы провели этот важный для нас день в окружении самых близких и родных людей». На невесте было платье Elie Saab — творение ручной работы, на создание которого ушло 70 часов. «Я преданная поклонница дизайнера Эли Сааба, — объяснила свой выбор Хилари. — И мечтала выйти замуж в свадебном платье только от него».

Хилари и Филипп познакомились в 2016 году благодаря инициативе общих друзей. По словам актрисы, это было свидание вслепую. «Мы встретились на бранче в 10:00 и в 11:00 уже расстались, — вспоминает она. — Но это был лучший час в нашей жизни». Предложение руки и сердца Филипп сделал во время поездки пары к водопаду, через полтора года. «Мы были там совсем одни, — рассказывает Хилари. — Филипп встал на колени, а наши собаки стали свидетелями».

Напомним, что свадьба с Филиппом стала для Хилари не первой. Актриса уже была замужем за актером Чадом Лоу, а также помолвлена с теннисистом Рубеном Торресом.

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