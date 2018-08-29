Завтрак у Тиффани: Tiffany & Co забрендировала пекарню в Сингапуре

Бренд ювелирных украшений Tiffany & Co объединилась с пекарней Tiong Bahru Bakery в Сингапуре для продвижения новой коллекции Tiffany Paper Flowers. Промо проходит на улицах города и в диджитал.

Прямо перед главным магазином Tiffany & Co был установлен мини-павильон пекарни-партнера акции, в котором с 27 августа по 3 сентября можно получить бесплатный кофе и круассан от Tiong Bahru Bakery. Всё, что требуется от гостя — опубликовать фото павильона, еды или напитков с хэштегами #tiffanypaperflowers и #tiongbahrubakery.

Павильон выполнен в цветах Тиффани. Также преобразилось и основное здание пекарни.