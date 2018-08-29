Ещё
Завтрак у Тиффани: Tiffany & Co забрендировала пекарню в Сингапуре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завтрак у Тиффани: Tiffany & Co забрендировала пекарню в Сингапуре 

Sostav.ru 24 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Бренд ювелирных украшений Tiffany & Co объединилась с пекарней Tiong Bahru Bakery в Сингапуре для продвижения новой коллекции Tiffany Paper Flowers. Промо проходит на улицах города и в диджитал.
Прямо перед главным магазином Tiffany & Co был установлен мини-павильон пекарни-партнера акции, в котором с 27 августа по 3 сентября можно получить бесплатный кофе и круассан от Tiong Bahru Bakery. Всё, что требуется от гостя — опубликовать фото павильона, еды или напитков с хэштегами #tiffanypaperflowers и #tiongbahrubakery.
Павильон выполнен в цветах Тиффани. Также преобразилось и основное здание пекарни.
Sostav.ru: последние новости
Красные туфли смогли растанцевать старые ботинки в ролике BBC Generations: Pepsi отразил культуру поколений в лимитированной серии банок Активные абоненты «Билайн» могут стать обладателями уникальных дизайнерских кроссовок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин49
Как выглядели доисторические красотки5
Что случилось с женой Виктора Цоя
Модель призналась в лживости снимков
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение