Предсвадебная лихорадка: как повторить макияж звездных невест 

В Калифорнии всегда солнечно
Звезда киносаги «Сумерки» Эшли Грин вышла замуж за бизнесмена Пола Коури только спустя полтора года после помолвки. Молодожены долго планировали свадьбу и в итоге отпраздновали ее в Калифорнии в кругу друзей, знакомых и родственников. Для церемонии Эшли выбрала полупрозрачное платье дизайнера Wendi Williams-Stern с объемными цветочными аппликациями, а на свадебной вечеринке поразила всех гостей прямым платьем с глубоким декольте.
Макияж актриса выбрала более скромный, отдав предпочтение пастельным тонам. Акцент был сделан на глазах, а для губ Эшли использовала помаду розового оттенка, уходящего в лиловый. Нежные перламутровые тени подчеркнули зеленые глаза актрисы, а для большей выразительности взгляда Эшли использовала накладные пучки ресниц в уголках глаз. Немного бронзера и румян персикового оттенка освежили цвет лица.
Чтобы, как и Эшли, использовать минимум консилера, за несколько недель до свадьбы начни протирать кожу под глазами кубиками льда с добавлением трав и масел. Это поможет избавиться от мешков. После каждой такой процедуры наноси увлажняющий крем, чтобы не пересушить кожу.
Свадьба близко
Актеры сериала «Игра престолов» Роуз Лесли и Кит Харингтон поженились этим летом. Свадьба получилась на манер культового сериала и проходила в старинном замке Уордхилл в Шотландии. Хрупкая невеста предстала в образе лесной нимфы — в полупрозрачном нежном платье от Elie Saab и венке из живых цветов на роскошных рыжих волосах.
Как и коллега по цеху Эшли Грин, актриса предпочла естественный макияж. Роуз использовала легкий полупрозрачный BB-крем с матирующим эффектом, светлые тени для бровей и водостойкую тушь. Губы актриса оставила почти нетронутыми, нанеся бальзам для увлажнения.
Чтобы избежать необходимости нанесения плотного слоя тонального средства и пудры, необходимо заранее позаботиться о состоянии кожи. Обрати внимание на мультимаскинг для свежей и увлажненной кожи. Цель этой процедуры — индивидуальный уход для каждой зоны лица. Подбери разные подходящие маски для каждой зоны и нанеси их на нужный участок кожи — область вокруг глаз, щеки и Т-зону. Или воспользуйся «умной» маской UFO от FOREO, которой легко управлять через мобильное приложение, во время процедуры подбирая нужные режимы, например, крио— или термотерапию.
В мире высокой моды
Американская супермодель Эмили Дидонато — одна из самых красивых невест этого лета. Со своим будущим мужем, финансистом Кайлом Петерсоном, она познакомилась 3 года назад в самолете. Несмотря на звездный статус, свадьба прошла скромно, в тихом кругу близких друзей и родственников. Невеста выбрала лаконичное платье без бретелей Oscar de la Renta, которое подчеркивало ее хрупкую фигуру.
Эмили — лицо многих косметических брендов, поэтому просто обожает макияж. Чтобы сделать акцент на редком голубом оттенке глаз, визажист прорисовал аккуратные стрелки и нанес матовые коричневые тени. Персиковый оттенок помады подчеркнул аристократичный бледный цвет лица невесты. Обладательницы светлой кожи должны уделять уходу особое внимание. Чтобы избежать появления чрезмерного количества веснушек и пигментных пятен, а также защитить ее от сухости, перед выходом из дома даже в пасмурную погоду используйте солнцезащитный крем с SPF-фильтром. Помните: чем светлее кожа, тем сильнее фильтр.
Теория большого счастья
Кейли Куоко, звезда ситкома «Теория большого взрыва», этим летом стала женой миллионера Карла Кука. Пара выбрала весьма необычное место для празднования — ферму, где разводят лошадей. Во время официальной части мероприятия актриса была в классическом кружевном платье, которое позже сменила на необычный свадебный комбинезон, в котором было удобно танцевать на вечеринке в честь бракосочетания.
У Кейли красивые зеленые глаза, которые она любит подчеркивать с помощью стрелок. Поэтому для свадьбы актриса не стала экспериментировать — ее макияж состоял из идеально подведенных век, почти незаметных теней и накладных ресниц. Если решишь последовать примеру Кейли и нарисовать стрелки, удели особое внимание области под глазами. Чтобы предупредить возможные отеки из-за бессонной ночи или слишком громкого девичника, попробуй использовать специальный массажер для кожи вокруг глаз IRIS — ощущения исключительно приятные, напоминающие массаж подушечками пальцев. А с утра, в день Х, воспользуйся патчами, например, излюбленного звездами бренда Skyn Iceland Hydro Cool Friming Eye Gets.
Сказка наяву
Конечно, мы не могли не включить в подборку главную невесту года, чей образ хотела бы повторить каждая. Герцогиня Сассекская была очаровательна в утонченном платье от Клэр Келлер, креативного директора Givenchy, а аккуратная прическа и филигранная тиара завершили образ.
По статусу Меган не положено появляться с ярким макияжем на публике, но с ее выразительными чертами лица он ей и ни к чему. В свадебном образе акцент был сделан на глаза и брови, которые были подкрашены темно-коричневыми тенями. Так взгляд выглядел более «распахнутым» и выразительным. Меган не любит использовать плотный тональный крем и скрывать веснушки, поэтому в качестве тона был выбран легкий полупрозрачный BB-крем. Соблюдая правила расстановки акцентов в макияже, яркой помаде визажист предпочел бальзам с розоватым оттенком. Чтобы макияж губ смотрелся идеально и помада не скатывалась, используй домашний скраб всего из одного компонента — меда (конечно, если у тебя нет на него аллергии), нанеси его тонким слоем на 20 минут. Также возьми за привычку каждый вечер перед сном делать массаж губ зубной щеткой, а затем на ночь наноси маску, которая содержит масло ши или миндаля — эти компоненты питают кожу и обеспечивают мгновенное увлажнение.