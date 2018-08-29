Предсвадебная лихорадка: как повторить макияж звездных невест

В Калифорнии всегда солнечно

Звезда киносаги «Сумерки» Эшли Грин вышла замуж за бизнесмена Пола Коури только спустя полтора года после помолвки. Молодожены долго планировали свадьбу и в итоге отпраздновали ее в Калифорнии в кругу друзей, знакомых и родственников. Для церемонии Эшли выбрала полупрозрачное платье дизайнера Wendi Williams-Stern с объемными цветочными аппликациями, а на свадебной вечеринке поразила всех гостей прямым платьем с глубоким декольте.

Макияж актриса выбрала более скромный, отдав предпочтение пастельным тонам. Акцент был сделан на глазах, а для губ Эшли использовала помаду розового оттенка, уходящего в лиловый. Нежные перламутровые тени подчеркнули зеленые глаза актрисы, а для большей выразительности взгляда Эшли использовала накладные пучки ресниц в уголках глаз. Немного бронзера и румян персикового оттенка освежили цвет лица.

Чтобы, как и Эшли, использовать минимум консилера, за несколько недель до свадьбы начни протирать кожу под глазами кубиками льда с добавлением трав и масел. Это поможет избавиться от мешков. После каждой такой процедуры наноси увлажняющий крем, чтобы не пересушить кожу.

Свадьба близко

Актеры сериала «Игра престолов» Роуз Лесли Кит Харингтон поженились этим летом. Свадьба получилась на манер культового сериала и проходила в старинном замке Уордхилл в Шотландии. Хрупкая невеста предстала в образе лесной нимфы — в полупрозрачном нежном платье от Elie Saab и венке из живых цветов на роскошных рыжих волосах.

Как и коллега по цеху Эшли Грин, актриса предпочла естественный макияж. Роуз использовала легкий полупрозрачный BB-крем с матирующим эффектом, светлые тени для бровей и водостойкую тушь. Губы актриса оставила почти нетронутыми, нанеся бальзам для увлажнения.

Чтобы избежать необходимости нанесения плотного слоя тонального средства и пудры, необходимо заранее позаботиться о состоянии кожи. Обрати внимание на мультимаскинг для свежей и увлажненной кожи. Цель этой процедуры — индивидуальный уход для каждой зоны лица. Подбери разные подходящие маски для каждой зоны и нанеси их на нужный участок кожи — область вокруг глаз, щеки и Т-зону. Или воспользуйся «умной» маской UFO от FOREO, которой легко управлять через мобильное приложение, во время процедуры подбирая нужные режимы, например, крио— или термотерапию.

В мире высокой моды

Американская супермодель Эмили Дидонато — одна из самых красивых невест этого лета. Со своим будущим мужем, финансистом Кайлом Петерсоном, она познакомилась 3 года назад в самолете. Несмотря на звездный статус, свадьба прошла скромно, в тихом кругу близких друзей и родственников. Невеста выбрала лаконичное платье без бретелей Oscar de la Renta, которое подчеркивало ее хрупкую фигуру.

Эмили — лицо многих косметических брендов, поэтому просто обожает макияж. Чтобы сделать акцент на редком голубом оттенке глаз, визажист прорисовал аккуратные стрелки и нанес матовые коричневые тени. Персиковый оттенок помады подчеркнул аристократичный бледный цвет лица невесты. Обладательницы светлой кожи должны уделять уходу особое внимание. Чтобы избежать появления чрезмерного количества веснушек и пигментных пятен, а также защитить ее от сухости, перед выходом из дома даже в пасмурную погоду используйте солнцезащитный крем с SPF-фильтром. Помните: чем светлее кожа, тем сильнее фильтр.

Теория большого счастья

Кейли Куоко , звезда ситкома «Теория большого взрыва», этим летом стала женой миллионера Карла Кука . Пара выбрала весьма необычное место для празднования — ферму, где разводят лошадей. Во время официальной части мероприятия актриса была в классическом кружевном платье, которое позже сменила на необычный свадебный комбинезон, в котором было удобно танцевать на вечеринке в честь бракосочетания.

У Кейли красивые зеленые глаза, которые она любит подчеркивать с помощью стрелок. Поэтому для свадьбы актриса не стала экспериментировать — ее макияж состоял из идеально подведенных век, почти незаметных теней и накладных ресниц. Если решишь последовать примеру Кейли и нарисовать стрелки, удели особое внимание области под глазами. Чтобы предупредить возможные отеки из-за бессонной ночи или слишком громкого девичника, попробуй использовать специальный массажер для кожи вокруг глаз IRIS — ощущения исключительно приятные, напоминающие массаж подушечками пальцев. А с утра, в день Х, воспользуйся патчами, например, излюбленного звездами бренда Skyn Iceland Hydro Cool Friming Eye Gets.

Сказка наяву

Конечно, мы не могли не включить в подборку главную невесту года, чей образ хотела бы повторить каждая. Герцогиня Сассекская была очаровательна в утонченном платье от Клэр Келлер , креативного директора Givenchy, а аккуратная прическа и филигранная тиара завершили образ.

По статусу Меган не положено появляться с ярким макияжем на публике, но с ее выразительными чертами лица он ей и ни к чему. В свадебном образе акцент был сделан на глаза и брови, которые были подкрашены темно-коричневыми тенями. Так взгляд выглядел более «распахнутым» и выразительным. Меган не любит использовать плотный тональный крем и скрывать веснушки, поэтому в качестве тона был выбран легкий полупрозрачный BB-крем. Соблюдая правила расстановки акцентов в макияже, яркой помаде визажист предпочел бальзам с розоватым оттенком. Чтобы макияж губ смотрелся идеально и помада не скатывалась, используй домашний скраб всего из одного компонента — меда (конечно, если у тебя нет на него аллергии), нанеси его тонким слоем на 20 минут. Также возьми за привычку каждый вечер перед сном делать массаж губ зубной щеткой, а затем на ночь наноси маску, которая содержит масло ши или миндаля — эти компоненты питают кожу и обеспечивают мгновенное увлажнение.