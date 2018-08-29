Начес, стрелки и микро-шорты: Джиджи Хадид снялась для бразильского Vogue 

23-летняя Джиджи Хадид стала главной героиней бразильского Vogue.
В коллекции обложек Джиджи Хадид пополнение. На этот раз модель снялась для сентябрьского номера бразильского Vogue. В журнале Джиджи предстала в образе роковой красотки из 80-х. Для съемки модель одели в Prada.
Автором фотосессии стал знаменитый дуэт фотографов Luigi and Iango. В новой съемке Джиджи представляет осенние образы, а также демонстрирует свои бесконечные ноги в коротких шортах.
Судя по съемке, этой осенью модницам стоит обратить внимание на клетчатые пальто, лаковую обувь и, разумеется деним.
Как тебе образы Джиджи?
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Фото:Instagram