Снимите это немедленно! Как отказаться от бесформенных нарядов и начать одеваться стильно

«Нет некрасивых женщин — есть плохие парикмахеры и неправильно подобранные платья!» — абсолютно точно говорит эксперт моды Эвелина Хромченко . Действительно, в XXI веке у каждой женщины есть право и возможность выглядеть стильно и красиво, независимо от уровня достатка и места проживания. Passion.ru подготовил для вас советы, которые смогут помочь выбраться из бесформенных балахонов, одеться стильно и обрести индивидуальность.

Изучите себя

Природой заложено так, что вы — единственная и неповторимая. И именно ваша внешняя и внутренняя индивидуальность отличает вас от миллиардов других женщин. С этим фактором, в первую очередь, и предстоит поработать, прежде, чем вы приступите к подбору модной одежды. Для начала вы должны здраво оценить себя и задать себе вопрос: «Чего я на самом деле хочу от своего внешнего вида?». От грамотного и, главное, развернутого ответа и зависит успех вашего преображения.

Вы должны абсолютно точно определить, какие достоинства и недостатки имеет ваша фигура и поэкспериментировать с пропорциями. Мы предлагаем вам призвать на помощь одну из подруг, которая, на ваш взгляд, обладает исключительным чувством стиля и вкуса. Для начала соберитесь за чашечкой чая, заранее приготовьте различные глянцевые журналы и определите для себя, что для вас приемлемо, а на что вы никогда не посмотрите! Затем стоит отправиться в в ближайший ТЦ и начать там примерять вещи абсолютно разных фасонов, даже присмотреть парочку из тех, что вы занесли в «черный список», чтобы найти тот самый стиль, который подчеркнет сильные стороны вашей фигуры, и визуально замаскирует то, что вы считаете недостатками.

Соберите свою идеальную базу

Как только, методом проб и ошибок, вы подберете для себя подходящие фасоны одежды: найдете платье, которое отлично сидит в груди, юбку, которая не ползет вверх по талии, подберете идеальный фасон джинс, подчеркивающих ягодиц и удлиняющих ваши ноги — начинайте собирать свой базовый гардероб.

Для начала разбираемся с содержимым ваших шкафов. Для этого вам понадобиться один свободный день, хорошее настроение и вдохновение! Сначала вытащите все ваши вещи, чтобы их было видно. Посмотрите на них новым взглядом, сверившись с тем, что вы отметили для себя в журналах и сфотографировали в примерочной. К сожалению, с большинством вещей придется распрощаться, отдав их нуждающимся или сдав на переработку. Поверьте, это ментальная инвестиция в будущее! Оставляйте в шкафу только вещи хорошего качества, не износившиеся и подходящие под ваши новые критерии стиля. Кроме того, постарайтесь сразу прикинуть, как вы будете сочетать те или иные комплекты, а если чего-то будет не хватать — запишите в органайзер для будущего похода по магазинам.

Итак, минимальный набор вещей, из которого будет возможно собрать стильный образ для любого случая, от светского выхода до похода за продуктами в магазин рядом с домом, включает в себя следующее: идеально посаженные по фигуре джинсы без каких либо декодирующих деталей, 3-4 топа из качественного хлопка нейтральных оттенков, брючный костюм, желательного, черного цвета, темно-синее платье средней длинны, белая блуза, объемный свитер нейтрального оттенка, темная водолазка, юбка карандаш, юбка длины миди, косуха, тренч и шерстяное пальто прямого кроя. Если говорить об обувной базе, то это будут белые кеды или кроссовки, черные лаковые лодочки на среднем каблуке, лоферы, ботинки челси и пара балеток.

Ищите свои источники вдохновения и добавляйте «в базу» уникальные вещи

Как только вы освоите понятие базового гардероба, можно неспешно приступить к его обогащению более сложными вещами. Заметили крутую сумку-ведро и считаете, что она идеально подойдет к джинсам-клеш и белой рубашке? Или готовы примерить леопардовые ботильоны с длинным черным платьем? Примеряйте, покупайте и не бойтесь экспериментов. Проще всего начинать разбавление базового гардероба именно с аксессуаров, затем переходить к сложнокройной верхней одежде и вещам с массивной фурнитурой и яркими принтами.

Советуем вам подписаться в Instagram на подходящих вам по возрасту блогеров, особенно, уделите внимание девушкам из Скандивии. Они очень тонко чувствую тренды и органично вписывают их в собственный стиль. Также источником идей для более сложных образов могут стать фотографии со street-style, аутфиты селебрити в Instagram и просто подиумные look'и с мировых Недель моды. Запомните, что не стоит тотально цитировать столь экстравагантные образы, но какими-то приемами оттуда вооружиться будем совсем не лишним.