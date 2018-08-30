Ким Кардашьян и Крисси Тейген вводят моду на украшения-«импланты»

Когда-то Ким Кардашьян и Крисси Тейген были никому не известными девушками из США, периодически мелькавшими на страницах журналов, однако теперь они законодательницы мод и кумиры миллионов людей по всему миру, поэтому легко вводят новые тренды. Например, недавно Ким и Крисси стали популяризировать украшения-импланты.

В своих Instagram-аккаунтах девушки поделились фотографиями с необычными украшениями, которые больше похожи на бодимодификации. Этот эксперимент звезды устроили для проекта Саймона Хэка, владельца агентства Command PR, — A. Human. На сайте проекта Хэк пишет, что будущее моды — именно за модификациями, а A.Human — это модный бренд будущего, где самовыражение определяется не тем, что вы надеваете на тело, а тем, как вы его изменяете. Уже с 5 сентября можно будет лично оценить и приобрести фэшн-импланты, которые стали частью иммерсивного спектакля. В представлении будут заняты профессиональные актеры, которые покажут представления о моде будущего.

попкорнnews