Ещё
Ким Кардашьян и Крисси Тейген вводят моду на украшения-«импланты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян и Крисси Тейген вводят моду на украшения-«импланты» 

Попкорн News 42 минуты назад
Фото: Попкорн News
Когда-то Ким Кардашьян и Крисси Тейген были никому не известными девушками из США, периодически мелькавшими на страницах журналов, однако теперь они законодательницы мод и кумиры миллионов людей по всему миру, поэтому легко вводят новые тренды. Например, недавно Ким и Крисси стали популяризировать украшения-импланты.
В своих Instagram-аккаунтах девушки поделились фотографиями с необычными украшениями, которые больше похожи на бодимодификации. Этот эксперимент звезды устроили для проекта Саймона Хэка, владельца агентства Command PR, — A. Human. На сайте проекта Хэк пишет, что будущее моды — именно за модификациями, а A.Human — это модный бренд будущего, где самовыражение определяется не тем, что вы надеваете на тело, а тем, как вы его изменяете. Уже с 5 сентября можно будет лично оценить и приобрести фэшн-импланты, которые стали частью иммерсивного спектакля. В представлении будут заняты профессиональные актеры, которые покажут представления о моде будущего.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Эмма Стоун снялась в рекламной кампании нового аромата Louis Vuitton Канье Уэст подарил Ким Кардашьян неоново-зеленый внедорожник Первый кадр: Марго Робби в новой рекламной кампании Chanel
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой3
Что не так с девушками известных мужчин50
Кем выросли наследники советских знаменитостей10
Жуткая правда о «живом Кене»8
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение