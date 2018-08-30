С чем носить классическую белую рубашку: 4 простые и небанальные идеи

Сегодня героем нашего материала стала базовая белая рубашка, а все потому, что мы хотим доказать тебе, что ее место не только в офисном гардеробе! Представляем 4 крутых образа на каждый день на основе одной и той же рубашки. Учись быть разной!

Базовый образ с изюминкой

Рубашка + джинсы — классический пример аутфита в стиле smart casual. А что, если к этой всей красоте-простоте добавить что-то экстравагантное? Например, асимметричный корсет? Такая деталь сделает простой образ сексуальным и стильным. Казалось бы, базовый look для похода на работу или учебу легко трансформировался в самый тусовочный. А если вдруг тебе станет жарко, рубашку можно смело снять!

Принцип нейтрализации

Белая рубашка — отличное решение, если ты вдруг слегка, но осознанно перегнула с внешним видом. Она может смягчить даже самый откровенный образ. Например, мы решили составить look в стиле «Матрицы», только вместо длинного кожаного плаща и укороченных брюк — красные лакированные жакет и мини-юбка. Красные вещи сами по себе агрессивны, но в сочетании с блузой они будут выглядеть спокойнее. Не переборщи с аксессуарами и цветом. Уместными будут исключительно черный и простые фасоны.

Добавь немного романтики

Этим летом в моду вернулись юбки плиссе, и это так понравилось всем, что стилисты и дизайнеры решили продлить жизнь тенденции аж до осенне-зимнего сезона. Причем тут рубашка? Она сделает на первый взгляд слишком ветреный образ более строгим и универсальным. Если ты наденешь на ноги лодочки, можно будет отправиться как на свидание, так и в офис, а вот стильные кеды на высокой подошве подойдут для прогулок с подругами.

В стиле частной школы Верхнего Ист-Сайда

Ты наверняка помнишь знаменитый сериал «Сплетница» про жизнь золотой молодежи Нью-Йорка. Так вот, в новом сезоне с легкой руки Донателлы Версаче все то, что носили Серена, Блер и Дженни, вновь в тренде. Цветная клетка, береты, небольшие сумочки и, конечно, белые рубашки с отглаженными воротничками.

Дополни такой образ грубыми ботинками и отправляйся покорять город и его сердце. У героинь сериала это неплохо получалось!

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Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock