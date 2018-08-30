Ещё
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду 

WDay.ru 35 минут назад
Фото: WDay.ru
Кажется, даже нижнее белье на ней вот-вот треснет по швам.
Одна из самых востребованных моделей размера плюс-сайз, Эшли Грэм, худенькой не была даже в детстве. Но и слишком уж полной ее тоже не назвать: по разным данным, вес Грэм колебался от 85 до 90 кг при росте 175 см. Может быть, и многовато для стандартной модели. Но для обычной девушки — в пределах нормы. Сколько в нашей стране да и в мире таких красавиц? Да каждая третья. Тем более, Эшли держала себя в форме, и несмотря на вес, ее фигура всегда напоминала песочные часы: пышная грудь, ярко выраженная талия и пышные ягодицы.
Но так было до недавней поры. А буквально несколько месяцев назад Эшли резко начала «расплываться». На последних фото явно видно, что она еле-еле смогла влезть в модное нижнее белье.
К тому же, поклонники заметили, в последнее время Эшли все чаще выглядит, мягко сказать, неважно и неопрятно… На недавних снимках у звезды и вовсе исчезла талия, и та стала похожа на бочонок. А на пышных бедрах Эшли, у самой линии бикини появились некрасивые складки, будто валики из кожи.
Что же случилось? Большинство подписчиков, склоняются к мнению, что Грэм в последнее время подзабросила тренировки, потому ее тело не выглядят таким упругим, как раньше. Другие же считают: не исключено, что перемены связаны с новой рекламной кампанией нижнего белья, в которой модель примет участие. Все же мировые бренды часто просят Эшли налегать на фастфуд перед фотосессией, чтобы та и правда была plus-size.
Как бы то ни было, надеемся, что такой набор веса — явление временное. Все-таки хочется, чтобы Грэм пропагандировала красоту размера плюс, а не служила демотиватором для девушек по всему миру.
Листайте фотогалерею по стрелке
Муж модели плюс-сайз Эшли Грэм показал ее без прикрас
10 звезд, которые наели бочка на талии
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Меган Маркл выгуляла идеальное платье на любой случай жизни Икона стиля или фрик? 4 сумасшедших образа Блейк Лайвли Это уже кто-то носил: Кардашьян надела стринги секонд-хенд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой6
Кем выросли наследники советских знаменитостей10
Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин50
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
11:15
Что стало со звездами боевиков 90-ых
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение