Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду

Кажется, даже нижнее белье на ней вот-вот треснет по швам.

Одна из самых востребованных моделей размера плюс-сайз, Эшли Грэм, худенькой не была даже в детстве. Но и слишком уж полной ее тоже не назвать: по разным данным, вес Грэм колебался от 85 до 90 кг при росте 175 см. Может быть, и многовато для стандартной модели. Но для обычной девушки — в пределах нормы. Сколько в нашей стране да и в мире таких красавиц? Да каждая третья. Тем более, Эшли держала себя в форме, и несмотря на вес, ее фигура всегда напоминала песочные часы: пышная грудь, ярко выраженная талия и пышные ягодицы.

Но так было до недавней поры. А буквально несколько месяцев назад Эшли резко начала «расплываться». На последних фото явно видно, что она еле-еле смогла влезть в модное нижнее белье.

К тому же, поклонники заметили, в последнее время Эшли все чаще выглядит, мягко сказать, неважно и неопрятно… На недавних снимках у звезды и вовсе исчезла талия, и та стала похожа на бочонок. А на пышных бедрах Эшли, у самой линии бикини появились некрасивые складки, будто валики из кожи.

Что же случилось? Большинство подписчиков, склоняются к мнению, что Грэм в последнее время подзабросила тренировки, потому ее тело не выглядят таким упругим, как раньше. Другие же считают: не исключено, что перемены связаны с новой рекламной кампанией нижнего белья, в которой модель примет участие. Все же мировые бренды часто просят Эшли налегать на фастфуд перед фотосессией, чтобы та и правда была plus-size.

Как бы то ни было, надеемся, что такой набор веса — явление временное. Все-таки хочется, чтобы Грэм пропагандировала красоту размера плюс, а не служила демотиватором для девушек по всему миру.

Листайте фотогалерею по стрелке

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