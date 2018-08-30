В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов

Сянган, 30 августа / Синьхуа / — В среду в Сянгане был обнародован список «Топ-500 азиатских брендов» 2018 года. Первые три места в рейтинге заняли японская автокомпания Тойота, Государственная электросетевая корпорация Китая /State Grid/ и китайская компания Tencent.

По количеству вошедших в рейтинг брендов лидируют Китай /включая Сянган, Аомэнь и Тайвань/, Япония и Республика Корея, которые представили 209, 141 и 47 брендов соответственно.

Рейтинг топ-500 азиатских брендов совместно составлен и обнародован World Brand Lab, всемирно известной лабораторией оценки стоимости брендов, и группой World Executive Group.

В этом году на Китай пришлось 209 или 41,8 процента из 500 лучших азиатских брендов, эта цифра оказалась на четыре меньше по сравнению с прошлым годом. Газета «Цанькао сяоси» /Cankaoxiaoxi/ при информационном агентстве Синьхуа продолжала оставаться в рейтинге топ-10 брендов азиатских СМИ, журнал «Баньюэтань» /China Comment/ при агентстве Синьхуа также вошел в топ-500 брендов азиатских брендов.

В рейтинг топ-500 азиатских брендов 2018 года вошли в общей сложности бренды 40 отраслей, включая финансы, СМИ, продукты питания, напитки, информационные технологии, розничную продажу, автомобили, нефтехимическую промышленность. -0-