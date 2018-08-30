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Макияж без макияжа — секреты Натальи Водяновой
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Макияж без макияжа — секреты Натальи Водяновой 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Ровный, сияющий тон кожи, подчеркнутый взгляд — какие средства помогут повторить естественный образ модели?
И в обычной жизни, и на красной ковровой дорожке супермодель и мама пятерых детей предпочитает естественные образы — плотную тональную основу заменяет легким bb-кремом, а ярким теням предпочитает акцент на ресницы, который создает при помощи туши Charlotte Tilbury.
Модель подчеркивает брови гелем Eyeko, а на губы наносит любимый оттеночный бальзам Sugar Petal, Fresh.
У Натальи глаза голубого цвета — чтобы подчеркнуть их форму и глубину, модель растушевывает вдоль ресничного края мягкий карандаш Rock ‘N’ Kohl, Charlotte Tilbury, а в уголки наносит оттенок Champagne Diamonds, созданный специально для глаз такого оттенка.
А с румянами старается быть осторожной — они прибавляют ей возраст. Если Наталья хочет сделать свой образ старше и выглядеть серьезнее, наносит средство чуть ниже глаз — этот прием помогает визуально поднять линию скул.
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