Макияж без макияжа — секреты Натальи Водяновой

Ровный, сияющий тон кожи, подчеркнутый взгляд — какие средства помогут повторить естественный образ модели?

И в обычной жизни, и на красной ковровой дорожке супермодель и мама пятерых детей предпочитает естественные образы — плотную тональную основу заменяет легким bb-кремом, а ярким теням предпочитает акцент на ресницы, который создает при помощи туши Charlotte Tilbury.

Модель подчеркивает брови гелем Eyeko, а на губы наносит любимый оттеночный бальзам Sugar Petal, Fresh.

Натальи глаза голубого цвета — чтобы подчеркнуть их форму и глубину, модель растушевывает вдоль ресничного края мягкий карандаш Rock ‘N’ Kohl, Charlotte Tilbury, а в уголки наносит оттенок Champagne Diamonds, созданный специально для глаз такого оттенка.

А с румянами старается быть осторожной — они прибавляют ей возраст. Если Наталья хочет сделать свой образ старше и выглядеть серьезнее, наносит средство чуть ниже глаз — этот прием помогает визуально поднять линию скул.