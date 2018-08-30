Скромнее некуда: стало известно, как пройдет свадьба Карли Клосс 

Знаменитая супермодель и будущая родственница Дональда Трампа раскрыла подробности грядущего бракосочетания.
Карли Клосс встречается с 33-летним бизнесменом Джошуа Кушнером уже 6 лет, однако предложения руки и сердца дождалась только этим летом. Само торжество запланировано на следующий год.
Казалось бы, она — успешная модель Vogue на пике карьеры, он — преуспевающий бизнесмен и родственник самого Дональда Трампа… Чем не повод закатить пир на весь мир? Но Карли решила, что хочет скромную свадьбу.
Карли Клосс и Джошуа Кушнер
Пара собирается устроить праздник на ранчо в Нью-Джерси. Невеста объявила, что хочет венчаться под открытым небом, на природе. А на свадебной вечеринке молодые хотят видеть всего лишь 12 человек. Правда, каких! Среди приглашенных точно будет Тейлор Свифт — лучшая подруга Карли и дочь американского президента Иванка Трамп — жена брата Джошуа. Думается, и другие приглашенные тоже числятся в списке селебрити.
Пока Клосс выбирает платья: одно для торжественной церемонии и одно для вечеринки. Почему-то думается, что эти варианты будут скорее подчеркнуто простыми, нежели роскошными. А в качестве свадебных цветов Карли желает видеть розы и орхидеи.
Между прочим, далеко не все звезды, выходя замуж, устраивают пышные праздники. А некоторые звездные красавицы даже не заморачиваются подвенечными нарядами, могут выйти замуж даже в купальнике!
Например, актриса Кира Найтли, которая славится своей скромностью и отсутствием звездной болезни, для свадьбы выбрала легкое и изящное платье от Chanel. Они вместе с женихом Джеймсом Райтоном пригласила на праздник лишь самых близких друзей. Как признавалась сама актриса, «я просто хотела надеть удобное платье. Я была так счастлива в тот момент, что мне было абсолютно все равно, что на мне надето».
Легендарная Мэрилин Монро трижды побывала замужем. Самой настоящей и главной любовью в своей жизни она всегда считала второго супруга Джо Ди Маджо. С ним она сыграла тайную свадьбу в мэрии Сан-Франциско. Мечта и кумир миллионов появилась в простеньком черном платье с белым воротничком!
Элизабет Тейлор была невестой 8 (!) раз, но всего лишь дважды выбирала классическое подвенечное платье. А Анджелина Джоли явилась на церемонию бракосочетания с актером Билли Бобом Торнтоном в кожаных брюках и футболке.
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Звездные невесты, которые обошлись без пышной свадьбы
Соланж Ноулз
Элизабет Тейлор
Джулианна Мур Кира Найтли
Элизабет Тейлор
Йоко Оно Одри Хепберн
Мэрилин Монро
Анджелина Джоли
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