Скромнее некуда: стало известно, как пройдет свадьба Карли Клосс

Знаменитая супермодель и будущая родственница Дональда Трампа раскрыла подробности грядущего бракосочетания.

Карли Клосс встречается с 33-летним бизнесменом Джошуа Кушнером уже 6 лет, однако предложения руки и сердца дождалась только этим летом. Само торжество запланировано на следующий год.

Казалось бы, она — успешная модель Vogue на пике карьеры, он — преуспевающий бизнесмен и родственник самого Дональда Трампа… Чем не повод закатить пир на весь мир? Но Карли решила, что хочет скромную свадьбу.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Пара собирается устроить праздник на ранчо в Нью-Джерси. Невеста объявила, что хочет венчаться под открытым небом, на природе. А на свадебной вечеринке молодые хотят видеть всего лишь 12 человек. Правда, каких! Среди приглашенных точно будет Тейлор Свифт — лучшая подруга Карли и дочь американского президента Иванка Трамп — жена брата Джошуа. Думается, и другие приглашенные тоже числятся в списке селебрити.

Пока Клосс выбирает платья: одно для торжественной церемонии и одно для вечеринки. Почему-то думается, что эти варианты будут скорее подчеркнуто простыми, нежели роскошными. А в качестве свадебных цветов Карли желает видеть розы и орхидеи.

Между прочим, далеко не все звезды, выходя замуж, устраивают пышные праздники. А некоторые звездные красавицы даже не заморачиваются подвенечными нарядами, могут выйти замуж даже в купальнике!

Например, актриса Кира Найтли , которая славится своей скромностью и отсутствием звездной болезни, для свадьбы выбрала легкое и изящное платье от Chanel . Они вместе с женихом Джеймсом Райтоном пригласила на праздник лишь самых близких друзей. Как признавалась сама актриса, «я просто хотела надеть удобное платье. Я была так счастлива в тот момент, что мне было абсолютно все равно, что на мне надето».

Легендарная Мэрилин Монро трижды побывала замужем. Самой настоящей и главной любовью в своей жизни она всегда считала второго супруга Джо Ди Маджо. С ним она сыграла тайную свадьбу в мэрии Сан-Франциско. Мечта и кумир миллионов появилась в простеньком черном платье с белым воротничком!

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Звездные невесты, которые обошлись без пышной свадьбы

Соланж Ноулз

Элизабет Тейлор

Джулианна Мур Кира Найтли

Элизабет Тейлор

Мэрилин Монро

Анджелина Джоли

Супермодель прибыла на открытие Венецианского фестиваля в «голом» платье

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