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Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье
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Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье 

BigPikcha.ru 43 минуты назад
Фото: BigPikcha.ru
Старая английская примета гласит, что на невесте должно быть «что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое». За старое на жительнице Пенсильвании Абигейл Кингстон отвечало платье, которому 120 лет! До этого платье надевали десять женщин ее семьи, наряд передавался из поколения в поколение.
Первой платье надела Мэри Уоррен, которая выходила замуж в 1895 году. Последней — до Абигейл — его надела ее мать Лесли Кингстон в 1991 году.
Платье не без проблем: оно было пожелтевшим и рваным. Чтобы привести его в порядок, понадобилось 200 часов «реставрационных работ». Абигейл надела его лишь на коктейль, так как платье было слишком хрупким.
Источник: boredpanda.com
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