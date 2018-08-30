5 простых советов, которые сделают обувь на высоком каблуке удобнее

Красота требует жертв, это подтвердит каждая любительница ходить на высоких каблуках. Модницы не щадят свои прекрасные ножки, поэтому часто забираются на высоченные каблуки. Но совершенно не обязательно испытывать дискомфорт и стресс при ношении любимых туфель! Вам просто нужно прочитать этот материал. Он расскажет вам о пяти лайфхаках, с которыми туфли станут супер комфортными. И вы забудете о дискомфорте! Но мы знаем пять простых лайфхаков, которые сделают удобными даже самые высокие каблуки — запомни их и обязательно примени на практике!

Центр тяжести

Если каблук «уходит» слишком далеко назад, то твое равновесие неизбежно нарушается. Если ты хочешь чувствовать себя уверенно даже на самых умопомрачительно высоких каблуках, при покупке новых туфель обрати внимание на расположение каблука. «Правильный» каблук должен располагаться непосредственно под центром пятки; в этом плане проще всего с толстыми каблуками, но если речь идет о шпильках, то обязательно посмотри на их локацию.

Платформа в помощь

Высокие каблуки куда легче «переносить», когда у туфель есть хотя бы небольшая платформа. Но что делать, если модель Туфель Твоей Мечты ее не предусматривает? В том случае, если модель обуви не предусматривает наличие платформы, достаточно обзавестись специальной гелевой стелькой-накладкой. Изначально она создана для того, чтобы нога не скользила в туфлях или босоножках, но кроме этого гелевая стелька приподнимает стопу и делает обувь более удобной.

Никакого дерева

Неудобной бывают не только каблуки, но и платформа с танкеткой. И мы знаем, в чем причина дискомфорта. Актуальные в последние пару сезонов туфли на платформе/танкетке из дерева или плотного пластика при ходьбе неизбежно вызывают дискомфорт стоп. А вот модели с танкеткой из резины с кожаным покрытием несравнимо удобнее, поскольку отличаются большей пластичностью и способны подстраиваться как под твои ноги, так и под различные препятствия, которые встречаются тебе на дороге.

Чем толще, тем лучше

Да-да, не удивляйся — в случае с каблуки все совсем не так, как с похудением. Чем шире и толще твой каблук, тем более он удобен, а ты комфортнее себя ощущаешь. Поэтому самый удобный каблук, во-первых, широкий, а во-вторых, плавно переходит во «встроенную» платформу. Это позволяет равномернее распределять твой вес, нежели в случае со шпильками и полным отсутствием платформы.

Фиксация

Чем проще твои пятки могут выскользнуть из обуви, тем более дискомфортно ты будешь ощущать себя на высоких каблуках. С этой точки зрения остромодные мюли на каблуках в принципе сложно назвать удобной обувью. Ты регулярно теряешь равновесие и чувствуешь, как сильно устали ноги, именно в обуви со «свободной» пяткой, не зафиксированной ни чем, или вообще страдаешь от регулярных вывихов? Настало время менять любимую модель на туфли с пяткой или ремешком, который огибает переднюю часть стопы и фиксирует ее.

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