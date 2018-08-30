Топ-10 осенних вещей стрит-стайла

1. Тренч

Тренчкот появился ещё в далёком 1901 году и был создан исключительно для мужчин, но позднее этой моделью вдохновились многие дизайнеры и ввели его в женский гардероб. С тех пор эта вариация пальто не выходит из моды, но в этом сезоне пользуется особой популярностью.

Если вам надоели укороченные куртки и куртки из кожи и длинные пальто оверсайз, то освежите свою осеннюю коллекцию стильным тренчем.

К тому же, сейчас почти во всех популярных шоурумах и магазинах моделей и цветов предостаточно.

Его преимущество в том, что он защищает не только от прохлады, но и от дождей, а носить его можно с чем угодно: с тёплыми или лёгкими платьями, джинсами, брюками, юбками, рубашками, свитерами, ботинками, каблуками или даже с кроссовками!

2. Брюки свободного кроя

Еще несколько лет назад об этих моделях никто и слышать не хотел: такие брюки вышли из моды, и всем хотелось иметь в шкафу скинни. Однако, в этом году клёш набрал сумасшедшую популярность, а вслед за ним вернулась мода и на свободный крой.

Советуем сменить обтягивающие джинсы на широкие брюки, потому что это смотрится безумно женственно и стильно!

Опять же, вариаций и цветов предлагается огромное множество, а комбинировать можно с классическими вещами и каблуками любого плана, но можно и поэкспериментировать: например, классические расширенные брюки замечательно смотрятся в дуэте с объемной укороченной гаражной джинсовой курткой. Берём на заметку!

3. Берет

До сих пор многие девушки обходят стороной этот головной убор, а зря. Например, кожаный чёрный берет будет прекрасно смотреться с тренчем или приталенным длинным пальто и каблуками.

Шоурумы буквально пестрят яркими аксессуарами, поэтому совсем несложно будет найти яркий шерстяной или кожаный берет, который дополнит или разбавит скучный образ!

4. Объемный удлиненный пиджак

Все девушки привыкли к тому, что к пиджаку всегда идут брюки такого же плана, и получается классический костюм. В крайнем случае, многие позволяют себе носить пиджаки с джинсами и лодочками. Мы предлагаем взглянуть на этот вид одежды свежим взглядом: нюдовые длинные пиджаки прекрасно смотрятся, если дополнить их поясом в виде обычного ремня любого цвета.

Так же их вполне можно сочетать с брюками широкого кроя, и не обязательно подбирать их в цвет!

А тёплые шерстяные пиджаки, особенно с принтом, прекрасно сочетаются с бойфрендами, свободными джинсами на высокой талии и водолазками.

5. Хлопковые удлиненные платья-рубашки

В магазинах можно найти огромное количество удлиненных рубашек всех цветов радуги, но почти никто и никогда не обращает на них внимания. А зря!

Их можно комбинировать с гаражными ботинками, и смотрится это потрясающе.

Кстати, например, клетка сейчас снова в моде, поэтому стоит поторопиться и обеспечить себе на сентябрь по крайней мере один крутой лук с длинным клетчатым платьем-рубашкой.

6. Анорак или ветровка

Мы понимаем, что далеко не всем и не всегда хочется носить пальто, кожаные куртки и топочи с ботинками, лодочками или массивными каблуками, поэтому не можем не упомянуть модные анораки и укороченные объемные ветровки. В этом сезоне они достигли пика популярности, поэтому вы сможете без труда найти себе подходящую модель и практически любого цвета.

Девушки в ярких анораках, джинсах и в кроссовках стрит стайла выделяются и выглядят стильно.

К тому же, в таких ветровках действительно удобно — они защищают от дождя.

Эта вещь незаменима для тех, кто иногда совсем не хочет продумывать образы, любит носить пучок и любимые кеды!

7. Теплые шорты с завышенной талией

Мы привыкли ассоциировать шорты с морем и солнцем, а тем временем в магазинах появляется множество утепленных моделей, которые смогут дополнить осенний образ.

Такие шорты добавляют женственности, а вкупе с каблуками удлиняют ноги и делают их стройнее. Можно комбинировать, как вашей душе угодно: с рубашками, водолазками, джемперами, свитерами, каблуками, ботинками, кожаными крутками, пальто и тренчами!

8. Чалма

Если летом вы обошли этот тренд стороной, не расстраивайтесь, чалма до сих пор пользуется огромным спросом, а на полках магазинов появляются осенние модели.

Даже сама Коко Шанель любила этот головной убор и не случайно: он придает образу особенный шарм и оригинальность, делает образ женственнее, а взгляд мягче.

9. Кожаные штаны

Осторожно! Речь не о кожаных обтягивающих лосинах! Мы говорим про свободные брюки из эко-кожи.

Если вы долго ломали голову на тему необычной покупки на приближающийся осенний сезон, обратите внимание на эту модель. Вместе с водолазкой, чалмой, замшевыми ботинками на каблуках и тренчем будет просто идеально!

10. Джемпер или свитер

Да, все просто. Советуем выбрать укороченный вариант и обратить внимание на полоску, ведь винтаж до сих пор очень популярен.

А если хочется чего-то поуютнее, можно поискать нежный свитер очень крупной вязки. С бойфрендами, грубым ремнем, ботинками и беретом встретите эту осень по-настоящему стильно.

В этом списке мы не изобретаем велосипед. Мы старались собрать вещи, которые можно комбинировать между собой и дополнять базовыми моделями. Этот список точно поможет освежить ваш осенний гардероб!

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Увы, лето кончается завтра. Время сменить майки на уютные свитера или что-то поинтереснее: делимся самыми актуальными вещами этой осени.

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