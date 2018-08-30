На ужин с королевой: Брижит Макрон в вечернем платье с разрезами Louis Vuitton

Эммануэль и Брижит Макрон находятся в Дании. Они прилетели всего на два дня, но успели за это время посетить многие места в Копенгагене. В числе прочих мероприятий накануне вечером, 28 августа, супруги побывали на званом ужине во дворце Кристиансборг.

Для встречи с Маргрете II и другими членами королевской семьи 65-летняя супруга президента Франции выбрала очень эффектный наряд: белое платье в пол с длинным рукавом и мерцающими серебристыми полосами по всей длине. Разрезы чуть ниже бедра сделали наряд особенно эффектным. Образ дополнили металлизированные лодочки и клатч в тон.