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На ужин с королевой: Брижит Макрон в вечернем платье с разрезами Louis Vuitton
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На ужин с королевой: Брижит Макрон в вечернем платье с разрезами Louis Vuitton 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Эммануэль и Брижит Макрон находятся в Дании. Они прилетели всего на два дня, но успели за это время посетить многие места в Копенгагене. В числе прочих мероприятий накануне вечером, 28 августа, супруги побывали на званом ужине во дворце Кристиансборг.
Для встречи с Маргрете II и другими членами королевской семьи 65-летняя супруга президента Франции выбрала очень эффектный наряд: белое платье в пол с длинным рукавом и мерцающими серебристыми полосами по всей длине. Разрезы чуть ниже бедра сделали наряд особенно эффектным. Образ дополнили металлизированные лодочки и клатч в тон.
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