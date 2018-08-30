По 90-м: Кайли Дженнер представила новую модель кроссовок adidas

Пока весь мир сходит с ума по «папиным» кроссовкам, adidas Originals возродили культовую модель Falcon Dorf, впервые увидевшую свет в 1997 году. Обновленный дизайн представила Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша и кумир миллионов. Владелица бьюти-империи не раз выкладывала образы с этой моделью в своем Instagram. Силуэт кроссовок остался прежним, но добавились цветовые акценты — белый, розовый, черный и синий. Кайли призналась, что обожает стиль 90-х: «Именно им вдохновлена большая часть оттенков косметики моего бренда. Эти образы действительно отсылают к тому времени».

Новые расцветки Falcon будут доступны в магазинах adidas и на сайте adidas.ru/falcon с 6 сентября по цене 6990 руб.