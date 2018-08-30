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По 90-м: Кайли Дженнер представила новую модель кроссовок adidas
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По 90-м: Кайли Дженнер представила новую модель кроссовок adidas 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока весь мир сходит с ума по «папиным» кроссовкам, adidas Originals возродили культовую модель Falcon Dorf, впервые увидевшую свет в 1997 году. Обновленный дизайн представила Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша и кумир миллионов. Владелица бьюти-империи не раз выкладывала образы с этой моделью в своем Instagram. Силуэт кроссовок остался прежним, но добавились цветовые акценты — белый, розовый, черный и синий. Кайли призналась, что обожает стиль 90-х: «Именно им вдохновлена большая часть оттенков косметики моего бренда. Эти образы действительно отсылают к тому времени».
Новые расцветки Falcon будут доступны в магазинах adidas и на сайте adidas.ru/falcon с 6 сентября по цене 6990 руб.
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