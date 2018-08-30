50 лучших пар обуви на осень, на которые точно стоит обратить внимание

Как бы ни хотелось оттянуть этот момент, но наступление сентября неизбежно. И если вы ищете вдохновение для осеннего шопинга, то вот оно: мы сделали подборку лучшей демисезонной обуви со знаковых осенне-зимних показов.

Дизайнеры советуют не бояться носить белое: сапоги и ботильоны в этом цвете вы найдете у Roberto Cavalli, Armani, Dries Van Noten и многих других. Если хочется чего-то поярче, обратите внимание на бирюзовые модели Off-White и Sportmax или алые, как у Dolce & Gabbana, Emilio Pucci и Miu Miu. Rochas и Proenza Schouler используют змеиную кожу, а Versace — крокодиловую. Многие модельеры прибегают к блесткам и пайеткам — то, что нужно для осенних вечеринок. Дальше выбор уже только за вами — хотя, предупреждаем, сделать его будет крайне непросто.

Фото: ImaxTree