Как разобрать гардероб и не облажаться

И вот, в очередной раз сидя на горе вещей в приступе паники, смешанной с осознанием тленности всего происходящего, вы решаете раз и навсегда разобраться с этой проблемой. Открываете блог какого-нибудь ментора на youtube, приглашаете персонального стилиста или, чего доброго, включаете что-то совсем инфернальное, вроде «модного приговора». Суммируя все рекомендации, вы понимаете: все, что вам предлагается, это избавится практически от всего нажитого и заменить это на униформу по рецепту бланковые футболки + черные брюки + «классический тренчкот песочного цвета».

Но давайте будем честными, такая формула подходит далеко не всем и, что еще более неприятно, начисто лишает вас индивидуальности. Вы наверняка не раз видели людей, одетых по этой нормкор библии и ничего, кроме тоски такие образы не вызывают. Итак, мы уже поняли, что решение кроется не здесь, что же делать? Методом проб и мучительных ошибок, мы разработали идеальную для себя систему формирования гардероба, которая, как оказалось, стала полезной для многих и, возможно, сработает и для вас.

Шаг 1. Матчасть

Здесь будет просто и весело только людям, отчаянно любящим учет. На этом этапе нам нужно открыть таблицу в любом удобном редакторе и сделать три вкладки: лето, весна/осень, зима. В каждой вкладке выделяем несколько столбцов с группами примерно такого содержания: топы (футболки, блузы и др.), брюки/юбки, трикотаж, платья, обувь, верхняя одежда. Разделы могут варьироваться, но мы бы советовали свести их количество к разумному минимуму. Например, те же шорты можно записать в раздел с брюками и т.д. А теперь методично вносим каждый предмет одежды из гардероба в соответствующий раздел.

Шаг 2. Отбор и организация

Уже на первом этапе вы, вероятно, нашли много давно забытых вещей, испорченных или просто не подходящих по размеру. Здесь нужно призвать к собственному мужеству и:

А) выбросить испорченные вещи

Б) понять, какие вещи вы совсем не одеваете и почему. Если проблема только в другой недостающей одежде — оставляем, если фасон вышел из моды, вещь не подходит по размеру или вы чувствуете себя в ней хоть немного некомфортно — избавляемся.

В) отдельно отмечаем в таблице вещи, которые требуют ремонта или перешива.

Теперь внутри столбцов группируем вещи по стилистике/фасонам, например, отдельно вечерние блузы, далее футболки и лонгсливы, отдельно толстовки и свитера и тд. Каждый блок для удобства можно выделить цветом.

Шаг 3. Анализ

Приступаем к самому интересному — изучаем таблицу. Даже не вчитываясь в ее содержание, вы можете обратить внимание на то, что группа топов значительно больше группы с брюками/юбками, или например, у вас примерно миллиард одинаковых трикотажных футболок и всего одна блузка. Сейчас наша задача в том, чтобы установить пробелы и излишки в гардеробе. Для этого мы смотрим на каждую вещь из списка и понимаем, с чем мы ее можем сочетать из соседних столбцов, чтобы сформировать законченный образ. Вы можете заметить у себя такую тенденцию, что многие вещи похожи друг на друга. А еще может быть такое, что группа с повседневной одеждой слишком большая, а деловой почти нет, именно поэтому вам кажется, что вещей много, а на работу надеть нечего. Внимательно изучив таблицу вы поймете, какие разделы стоит сократить, а в каких наоборот есть существенные пробелы.

Шаг 4. Лукбук

Итак, мы выяснили, каких вещей не хватает, избавились от тех, которые ни к чему не подходят или дублируют друг друга. Теперь переходим к любимому моменту — составлению лукбука. Для этого, открываем Pinterest, сохраненные картинки в Instagram, пролистываем журналы и запоминаем/вырезаем/фотографируем образы, которые вам близки. Здесь важно быть реалистичными и не собирать бесконечное число одинаковых фотографий девушек в романтичных платьях и на 12-сантиметровых шпильках. Сохранили одну картинку и проехали, теперь ищем образы для работы, прогулок, дождливой или жакркой погоды и тд. После этого собираем максимально похожие образы из того, что уже есть в вашем гардеробе (в процессе отмечаем в таблице то, что нужно докупить) и фотографируем все это на себе. В итоге мы получаем готовую картотеку образов, к которым можем обращаться перед каждым выходом.

Шаг 5. Как с этим жить

Запомнили момент, когда мы записывали все, чего нам не достает в гардеробе? Это готовый шопинг-лист, с которым мы ходим в магазины. Теперь каждый раз, когда вас будет неодолимо тянуть к очередным туфлям или, например, укороченному джемперу, вы открываете этот список и бьете себя по рукам (не обязательно в этом порядке). После этого, вы докупаете необходимые вещи, желательно при этом думать о том, чтобы этот предмет одежды подходил к максимально большому количеству уже имеющихся в гардеробе вещей.

Итак, это даже не 9 кругов ада, а всего 5 простых шагов, минимум пара из которых даже принесет вам удовольствие. Особенно если делать это в компании друзей и/или нескольких бокалов игристого.