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Сладкий сентябрь: 5 нежных образов от топ-стилиста Оксаны Он
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Сладкий сентябрь: 5 нежных образов от топ-стилиста Оксаны Он 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Оксана Он выступила стилистом и моделью в съемке для бренда одежды Marie by Marie, продемонстрировав на себе 5 нарядов, идеально подходящих для теплого начала осени. При создании этих луков Оксана вдохновлялась Джейн Биркин. «Мужская» рубашка, которая делает фигуру особенно хрупкой, твидовое платье, подчеркивающее женственность, шифоновые платья — все это действительно отсылает к образу англо-французской иконы стиля. Сама Он описывает коллекцию так: «Это практически укомплектованный базовый гардероб рафинированной барышни со сдержанным, но все же стилем».
Все вещи, представленные в коллекции, уже можно приобрести на территории дизайн-завода Flacon, в торговом центре «Метрополис» и в интернет-магазине Marie by Marie.
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