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Ирина Шейк представила осеннюю коллекцию Ellen Tracy
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Ирина Шейк представила осеннюю коллекцию Ellen Tracy 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ирина Шейк
32-летняя Ирина Шейк стала лицом новой осенней коллекции бренда Ellen Tracy. В рекламной кампании модель появилась в бежевом топе, клетчатом костюме и замшевых желтых лодочках. Стильный образ дополнили небрежный конский хвост и нюдовый макияж. На фото с бекстейджа молодая мама позировала в объемном белом свитере и светло-голубых джинсах.
Звезда уже не в первый раз сотрудничает с маркой. В марте 2018 года она анонсировала выпуск своей дебютной линии одежды совместно с брендом Ellen Tracy. Тогда в весеннюю коллекцию вошло 25 вещей.
Я впервые выступаю дизайнером одежды. Ellen Tracy — легендарный бренд, который имеет долгую и уважаемую историю в индустрии мировой моды. Это большая честь идти по стопам Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Стефани Сеймур, которые тоже сотрудничали с ним в свое время. Когда я получила предложение разработать капсульную линейку, я была так счастлива и вдохновлена, что сразу же ответила «да»,
— поделилась впеяатлениями от работы модель.
А на днях возлюбленная Брэдли Куппера представила сумку, созданную специально длябренда TheKooples. Каждая сумка вышла втрех размерах инескольких разных цветах. ВМоскве специальную капсульную коллекцию можно купить вмагазинах Podium Market.
🔗 in bio for #IRINAbythekooples ❤️❤️ @thekooples @stellamaxwell
A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Aug 26, 2018 at 6:05am PDT
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