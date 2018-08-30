Net-a-Porter запускают программу поддержки молодых брендов

Онлайн-ритейлер Net-a-Porter запускает менторскую программу Vanguard, которая поможет развиваться молодым брендам со всего мира. Кураторская команда Net-a-Porter, в которую войдут байеры платформы и директор моды Лиза Айкен, каждый сезон будет отбирать четырех начинающих дизайнеров, коллекции которых будут продаваться на сайте. Дизайнеры также получат рекомендации по бизнес-стратегии, маркетингу и работе с социальными сетями. «Мы хотим представить нашим покупателям новые таланты, но сделать это ответственно, чтобы эти бренды продолжили долгосрочную работу и вышли на самоокупаемость», — объяснила Айкен. Первыми участниками программы Vanguard станут марка романтичной женской одежды из Нью-Йорка Les Rêveries, франко-испанский обувной бренд Martinez, бренд скромной одежды RUH и марка сумок из Сеула Gu_de.