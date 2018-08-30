Невеста Роналду шокировала публику откровенным платьем на кинофестивале

Подруга звездного португальца была одета в платье-корсет с прозрачной юбкой, продемонстрировав свои изящные формы и подтянутые ягодицы. Черный цвет платья и кружева по всему телу красавицы только подчеркивали ее красоту и статность. Фотографии спутницы форварда «Ювентуса» опубликовал твиттер туринского клуба.

Ранее британская серфингистка Лора Крейн удивила поклонников откровенной фотографией.