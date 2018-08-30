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Невеста Роналду шокировала публику откровенным платьем на кинофестивале
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Невеста Роналду шокировала публику откровенным платьем на кинофестивале 

Газета.Ru + ещё 3 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Модель Джорджина Родригес на 75-м Венецианском кинофестивале шокировала общественность своим откровенным платьем на красной дорожке, сообщает "Советский спорт".
Подруга звездного португальца была одета в платье-корсет с прозрачной юбкой, продемонстрировав свои изящные формы и подтянутые ягодицы. Черный цвет платья и кружева по всему телу красавицы только подчеркивали ее красоту и статность. Фотографии спутницы форварда «Ювентуса» опубликовал твиттер туринского клуба.
Ранее британская серфингистка Лора Крейн удивила поклонников откровенной фотографией.
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