Невеста Роналду шокировала публику откровенным платьем на кинофестивале 

Модель Джорджина Родригес на 75-м Венецианском кинофестивале шокировала общественность своим откровенным платьем на красной дорожке, сообщает "Советский спорт".
Подруга звездного португальца была одета в платье-корсет с прозрачной юбкой, продемонстрировав свои изящные формы и подтянутые ягодицы. Черный цвет платья и кружева по всему телу красавицы только подчеркивали ее красоту и статность. Фотографии спутницы форварда «Ювентуса» опубликовал твиттер туринского клуба.
Ранее британская серфингистка Лора Крейн удивила поклонников откровенной фотографией.