6 признаков плохой сумки

Существует аксессуары, которые нужно выбирать с особой тщательностью. Сюда относится ремень, головной убор, ну и конечно сумка. Последний аксессуар вообще должен быть подобран идеально, так как женщина контактирует с ним каждый день и любые недостатки чувствуются сразу же. В этом посте я решила рассказать о моментах, которые могут испортить покупку сумки.

1. Некачественный материал

От материала зависит насколько долго вам послужит изделие и как сильно оно измениться под воздействием трения об одежду и постоянного контакта с руками. Конечно, в идеале это должна быть натуральная кожа. Она достаточно мягкая, не деформируется со временем и устойчива к высокой влажности.

Кожзам бывает менее износостойким, однако здесь акцент делается на фактуре материала. Современные технологии позволяют имитировать кожу змеи и крокодила, причем имитация будет настолько качественной, что вы не отличите подделку. Но это при одном условии — кожзам должен быть качественным, а следовательно дорогим. Дешевый материал уже через пару месяцев сотрется в районе ручек и выгорит под воздействием солнца. О низком качестве также свидетельствуют заломы в районе сгибов сумки.

2. Отсутствие отделений

Не мне вам рассказывать, как сложно что-то найти в женской сумочке. Причина этого вполне ясна — мы носим много бесполезных мелочей, которые создают хаос внутри сумки. Однако если внутри достаточное количество отделений и кармашков, то рассортировать содержимое намного проще. Если сумке нет ни одного отделения и катастрофически мало карманов, то от такой покупки лучше отказаться.

3. Неудобная застежка

Современные дизайнеры предлагают множество способов застегивания сумок, но многие из них на практике оказываются совсем непрактичными. Так, магнитные застежки и липучки со временем ослабевают, молнии начинают заедать и расходиться. К тому же застегивание должно быть максимально простым, чтобы вы в любой ситуации без проблем смогли закрыть свою сумку.

4. Сумка не герметична

Конечно, о полной герметичности не может быть и речи, но в вашей сумке не должно быть мест, через которые можно вытащить ценное содержимое. То есть, если вы застегнули сумку, то достать что-либо из нее становится невозможным. Благодаря этому вас будет сложно обокрасть в метро, на рынке и в других местах столпотворения людей.

5. Отсутствие ремня для ношения на плече

Это касается повседневных сумок с короткой ручкой. Да, возможно поначалу вам будет удобно носить сумку в руке, но со временем вам захочется повесить ее на плечо и забыть о ее существовании. И если в комплекте не предусматривался специальный тонкий ремешок с регулируемой длиной, то вы испытаете большие неудобства. Поэтому будьте внимательны!

6. Сумка не подходит под ваш стиль

Многие выбирают этот аксессуар не анализируя как он будет смотреться с вещами из гардероба. Так, если вы предпочитаете классику, то вам не подойдет яркая принтованная сумка с заклепками, а если вы хипстер, то элегантный саквояж в ваших руках будет смотреться просто смешно.