Джессика Альба составила образ из вещей, которые точно стоит иметь в гардеробе

Jessica Alba and her daughter Honor out in Milan together

Публикация от The Fashion Inspo (@tficelebs) 29 Авг 2018 в 3:59 PDT Папарацци застали Джессику Альбу на прогулке со старшей дочерью. Актриса была одета в укороченные прямые джинсы из светлого денима, простую белую футболку и серый удлиненный жакет. На ногах у нее были белые лоферы без задника, а на плече виднелась миниатюрная черная кожаная сумка круглой формы.

Знаменитость выглядела органично и очень стильно. Стоит отметить, что такой наряд идеально подходит как для офисных будней, так и для неформальных прогулок. А главное достоинство этого образа заключается в том, что его довольно просто повторить: похожие вещи наверняка есть в вашем гардеробе. Если же нет, то советуем исправить ситуацию во время осеннего шопинга. Будьте уверены, все составляющие данного образа впоследствии сослужат вам добрую службу.