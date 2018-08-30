Ещё
Джессика Альба составила образ из вещей, которые точно стоит иметь в гардеробе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джессика Альба составила образ из вещей, которые точно стоит иметь в гардеробе 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Jessica Alba and her daughter Honor out in Milan together
Публикация от The Fashion Inspo (@tficelebs) 29 Авг 2018 в 3:59 PDT  Папарацци застали Джессику Альбу на прогулке со старшей дочерью. Актриса была одета в укороченные прямые джинсы из светлого денима, простую белую футболку и серый удлиненный жакет. На ногах у нее были белые лоферы без задника, а на плече виднелась миниатюрная черная кожаная сумка круглой формы.
Знаменитость выглядела органично и очень стильно. Стоит отметить, что такой наряд идеально подходит как для офисных будней, так и для неформальных прогулок. А главное достоинство этого образа заключается в том, что его довольно просто повторить: похожие вещи наверняка есть в вашем гардеробе. Если же нет, то советуем исправить ситуацию во время осеннего шопинга. Будьте уверены, все составляющие данного образа впоследствии сослужат вам добрую службу.
Harper’s Bazaar: последние новости
5 хитростей, которые помогут уверенно ходить на каблуках По следам агента Купера: собираем базовый гардероб на осень с H&M 50 лучших пар обуви на осень, на которые точно стоит обратить внимание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить8
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду11
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты1
Свадьба в кредит: «Ели-пили, а денег не подарили»20
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды Шоу-бизнес
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
04:01
Беременные звезды, ступившие на красные дорожки
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение