«Держим бюст»: в рекламе нижнего белья вместе с моделями снялись Бетховен и Бах

В основе концепции новой рекламной кампании «Бюстье» новой коллекции лежит лёгкая и ироничная игра слов.

Продвигать бюсты могли… сами бюсты.

Бюсты великих людей прошлого послужили отличным фоном для самых разных комплектов нижнего белья из осенне-зимней коллекции брендов Mysticite, Croisette и Vendetta — private labels сети магазинов «Бюстье».

Состав творческой группы:

«РозТех» (креатив и продакшн)

Креатив: Питерская Юлия — Фэшн-директор Серебрякова Юлия — Директор по маркетингу Козерацкая Светлана — Директор по созданию креативного продукта Шульпинова Евгения — Менеджер по рекламе и PR Продакшн: Козерацкая Светлана Аболенская Ольга Шульпинова Евгения