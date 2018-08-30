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«Держим бюст»: в рекламе нижнего белья вместе с моделями снялись Бетховен и Бах
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«Держим бюст»: в рекламе нижнего белья вместе с моделями снялись Бетховен и Бах 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В основе концепции новой рекламной кампании «Бюстье» новой коллекции лежит лёгкая и ироничная игра слов.
Продвигать бюсты могли… сами бюсты.
Бюсты великих людей прошлого послужили отличным фоном для самых разных комплектов нижнего белья из осенне-зимней коллекции брендов Mysticite, Croisette и Vendetta — private labels сети магазинов «Бюстье».
Состав творческой группы:
«РозТех» (креатив и продакшн)
Креатив: Питерская Юлия — Фэшн-директор Серебрякова Юлия — Директор по маркетингу Козерацкая Светлана — Директор по созданию креативного продукта Шульпинова Евгения — Менеджер по рекламе и PR  Продакшн: Козерацкая Светлана Аболенская Ольга Шульпинова Евгения
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