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Не все то золото: существует ли этикет в ювелирном деле
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Не все то золото: существует ли этикет в ювелирном деле 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Но все же некоторые постулаты все еще актуальны. И тенденция «делать все по правилам», по канонам, считается привилегией. Например, это касается украшений. Не важно, что вы надеваете — бижутерию или тяжелый люкс, носить ювелирные изделия «со смыслом» — большое искусство. Вместе с дизайнером украшений Amova Jewelry Светланой Амовой мы выясним, существует ли этикет в ювелирном деле.
Прошлое
Раньше правила были очень строги. Например, считалось дурным тоном надевать аксессуары из разного металла. То есть если вы выбрали серьги из золота (пусть даже не натурального, а «под золото»), то и кольца, и цепи должны быть также из этого материала, причем того же оттенка. И далее по аналогии — серебро к серебру (возможно его сочетание с белым золотом, которое схоже по оттенку), розовое золото — только к розовому и так далее.
Кроме этого правила существовало еще другое ограничение — дурным тоном считалось надевать все лучшее сразу. То есть приемлемо было выбрать только три украшения. Исключением считались браслет на ногу и ювелирный пояс. Они могли не входить в «тройку». Обычный максимум — это серьги, кольца и колье.
Что касается камней, предпочтение отдавали одному. Если он крупный, возможно было его сочетание с другими, более мелкими, но в одном изделии. К примеру, если вы выбрали кольцо с рубином, нельзя было надеть серьги с сапфиром или изумрудом.
Также при выборе ювелирных изделий учитывали личные особенности фигуры и возраст. К примеру, стройным и хрупким девушкам не рекомендовано было носить крупные украшения, которые выглядят неизящно. А вот более зрелым и «фигуристым» женщинам уже, наоборот, не комильфо надевать «девичьи» тонкие и хрупкие ювелирные изделия.
Настоящее
Сегодня границы сильно стерлись, то есть нет понятий, что «можно», а что «нельзя». Таких слов не существует уже давно ни в моде в целом, ни в ювелирных изделиях в частности. Все табу давно нарушены, их просто нет.
Особенно, если говорить о бижутерии. Чем необычнее и ярче — тем лучше. Какое там «правило трех» из прошлого — надевают по пять колец не просто на одну руку — на один палец! И еще на фалангу не забудьте — тоже очень модное веяние.
Сегодня бал правит эклектика, сочетание несочетаемого и ваша личная фантазия. Главное правило этикета — ваше собственное чувство вкуса и стиля. Знаете, есть девушки, просто вундеркинды в мире аксессуаров, которые могут надеть на себя и классические бриллианты, и массивный пластик и еще что-нибудь с перьями. И это будет выглядеть красиво. Сейчас даже камни выбираются не по принципу «кому что идет», а, например, по знакам зодиака. Или чакрам! Есть коллекция Power, в которой украшения с 7 камнями — каждый посвящен определенной чакре, исходя из интуиции и эстетики.
Чего точно не стоит делать даже в современном мире, так это выставлять себя на посмешище. Колье Graff на пляже будет не просто неуместным, но и опасным. Такие вещи по сей день надевают «по случаю» и под определенный вечерний наряд. Да и приходить на деловую встречу, наряженной как Джек Воробей, тоже не стоит — здравый смысл не должен покидать здание. В остальном же — на все воля вкуса и внутреннего самоощущения.
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