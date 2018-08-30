Джессика Альба показала идеальный образ для офиса 

Выясняем, как повторить и в какую сумму это обойдется.
Красотка Джессика Альба, может, и не так часто снимается, как бы нам хотелось, зато регулярно радует идеальными fashion-образами. Во время очередной прогулки по Нью-Йорку актриса продемонстрировала очередной модный лук.
Классические голубые джинсы, белая футболка и пиджак цвета «мокрый асфальт». Казалось бы, что может быть проще?
В привычный для городских модниц наряд Джессика добавила несколько деталей, придающих образу индивидуальность. Это стильная сумка и босоножки в стиле 70-х на массивном каблуке.
Критики уже признали этот модный выход весьма успешным, а также отметили, что наряд Альбы может стать идеальной альтернативой деловому костюму. Тем более, что стиль «смарт кэжуал» сейчас как никогда актуален.
А мы, в свою очередь, озадачились вопросом, как повторить образ голливудской дивы. На радость шопоголикам сообщаем, что наряд обойдется в сущие пустяки! По нашим подсчетам, минимальная цена комплекта — всего 3 тысячи рублей!
Как повторить образ Джессики Альбы
1. Футболка Shein, 820 рублей
2. Футболка Madeleine, 3 499 рублей
3. Футболка Shein, 400 рублей
4. Футболка Hassfashion, 2 700 рублей
5. Футболка Fashion.Love.Story, 2 200 рублей
1. Футболка Shein, 820 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
2. Футболка Madeleine, 3 499 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
3. Футболка Shein, 400 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
4. Футболка Hassfashion, 2 700 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
5. Футболка Fashion.Love.Story, 2 200 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
6. Жакет Violeta by Mango, 6 999 рублей
7. Жилет oodji, 2 499 рублей
8. Пиджак Tom Tailor, 6 999 рублей
9. Жилет Shein, 1 240 рублей
10. Блейзер Shein, 2 060 рублей
6. Жакет Violeta by Mango, 6 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
7. Жилет oodji, 2 499 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
8. Пиджак Tom Tailor, 6 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
9. Жилет Shein, 1 240 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
10. Блейзер Shein, 2 060 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
11. Джинсы Shein, 1 440 рублей
12. Джинсы Levi's, 8 900 рублей
13. Джинсы Violeta by Mango, 2 999 рублей
14. Джинсы Levi's, 8 500 рублей
15. Джинсы Tommy Hilfiger, 11 990 рублей
11. Джинсы Shein, 1 440 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
12. Джинсы Levi's, 8 900 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
13. Джинсы Violeta by Mango, 2 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
14. Джинсы Levi's, 8 500 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
15. Джинсы Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)
Кстати
Совсем недавно мы разбирали образ ее светлости Меган Маркл. Герцогины появилась на публике в платье, уместном в абсолютно любой жизненной ситуации.
Заинтересовались? Тогда скрольте дальше. Чуть ниже вы увидете ссылку на материал.
Меган Маркл выгуляла идеальное платье на любой случай жизни
Серьги в помощь: как скрыть недостатки внешности
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