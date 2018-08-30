Джессика Альба показала идеальный образ для офиса

Выясняем, как повторить и в какую сумму это обойдется.

Красотка Джессика Альба , может, и не так часто снимается, как бы нам хотелось, зато регулярно радует идеальными fashion-образами. Во время очередной прогулки по Нью-Йорку актриса продемонстрировала очередной модный лук.

Классические голубые джинсы, белая футболка и пиджак цвета «мокрый асфальт». Казалось бы, что может быть проще?

В привычный для городских модниц наряд Джессика добавила несколько деталей, придающих образу индивидуальность. Это стильная сумка и босоножки в стиле 70-х на массивном каблуке.

Критики уже признали этот модный выход весьма успешным, а также отметили, что наряд Альбы может стать идеальной альтернативой деловому костюму. Тем более, что стиль «смарт кэжуал» сейчас как никогда актуален.

А мы, в свою очередь, озадачились вопросом, как повторить образ голливудской дивы. На радость шопоголикам сообщаем, что наряд обойдется в сущие пустяки! По нашим подсчетам, минимальная цена комплекта — всего 3 тысячи рублей!

Как повторить образ Джессики Альбы

1. Футболка Shein, 820 рублей

2. Футболка Madeleine, 3 499 рублей

3. Футболка Shein, 400 рублей

4. Футболка Hassfashion, 2 700 рублей

5. Футболка Fashion.Love.Story, 2 200 рублей

1. Футболка Shein, 820 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

2. Футболка Madeleine, 3 499 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

3. Футболка Shein, 400 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

4. Футболка Hassfashion, 2 700 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

5. Футболка Fashion.Love.Story, 2 200 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

6. Жакет Violeta by Mango, 6 999 рублей

7. Жилет oodji, 2 499 рублей

8. Пиджак Tom Tailor, 6 999 рублей

9. Жилет Shein, 1 240 рублей

10. Блейзер Shein, 2 060 рублей

6. Жакет Violeta by Mango, 6 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

7. Жилет oodji, 2 499 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

8. Пиджак Tom Tailor, 6 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

9. Жилет Shein, 1 240 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

10. Блейзер Shein, 2 060 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

11. Джинсы Shein, 1 440 рублей

12. Джинсы Levi's, 8 900 рублей

13. Джинсы Violeta by Mango, 2 999 рублей

14. Джинсы Levi's, 8 500 рублей

15. Джинсы Tommy Hilfiger, 11 990 рублей

11. Джинсы Shein, 1 440 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

12. Джинсы Levi's, 8 900 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

13. Джинсы Violeta by Mango, 2 999 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

14. Джинсы Levi's, 8 500 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

15. Джинсы Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (подробнее ЗДЕСЬ)

Кстати

Совсем недавно мы разбирали образ ее светлости Меган Маркл. Герцогины появилась на публике в платье, уместном в абсолютно любой жизненной ситуации.

Заинтересовались? Тогда скрольте дальше. Чуть ниже вы увидете ссылку на материал.

Меган Маркл выгуляла идеальное платье на любой случай жизни

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