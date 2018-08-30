Новая выставка исследует будущее бодимодификаций

Розовые волосы, проколотые носы и татуировки на лице когда-то были символом подросткового мятежа, но к 2018 модификации собственного тела стали модным трендом и теперь поддерживаются в массовой культуре. В качестве демонстрации 5 сентября в Нью-Йорке откроется новая выставка PR-агента Саймона Хэка в сотрудничестве с художницей Исамайей Франч, дизайнером Никола Формичетти и режиссером Майклом Грассом.

Выставка получила название «A.Human» и будет представлять собой интерактивное исследование того, как с изменением технологий меняются наши тела, а модификации становятся такой же деталью, как и одежда, которую мы носим. Друзья и коллеги Саймона — телезвезда Ким Кардашьян , модель Андрея Пежич, дизайнер Тан Франс и модель Крисси Тейген — уже опубликовали несколько роликов для представления проекта. Есть предположение, что аксессуары, которые продемонстрировали инфлюэнсеры, также станут частью выставки. https://twitter.com/KimKardashian/status/1034127639823302660

Мода — это больше, чем одежда, которую ты носишь. Это также выбор, который ты делаешь в отношении собственного тела, и то, как ты презентуешь себя. Мне нравится выходить за границы того, что можно считать модой и искать новые стороны самовыражения.

— Никола Формичетти

Выставка продлится четыре недели и уже обещает стать самой горячей точкой для Insta-блогеров.