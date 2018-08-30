Все на шопинг! Что купить с хорошей скидкой прямо сейчас, чтобы выглядеть модно 

Пуловеры в Top Brands
Пуловер, ESCADA, цена: 6 300 руб. вместо 42 000 руб.
Для прохладного осеннего вечера элегантный пуловер станет прекрасным дополнением наряда. Его можно сочетать как с классическими брюками, так и с джинсами или юбкой.
Сарафаны на ASOS
Платье-комбинезон в клетку, QED London, цена: 1 590 руб. вместо 2 990 руб.
Сарафан — альтернатива привычным платьям и юбкам. В зависимости от того, с чем его сочетать (с футболкой, рубашкой, блузкой), он будет смотреться совершенно по-разному и поможет создать образ для любого случая.
Юбки в Tom Tailor
Юбка, Tom Tailor, цена: 2 499 руб. вместо 7 498 руб.
Юбка цвета хаки поможет разнообразить любой гардероб, так как благодаря нейтральному цвету сочетается с вещами практически любого стиля.
Мюли на Shopbop
Мюли на квадратном каблуке, Sigerson Morrison, цена: 6 825 руб. вместо 22 750 руб.
Лаконичные мюли на устойчивом каблуке долго не выйдут из моды — и в следующем сезоне будут так же актулаьны, как и в этом. Стоит взять, потому что такая обувь идеально дополнит романтичный летний образ и позволит вам почувствовать себя настоящей модницей!
Рубашки в Farfetch
Полосатый топ, MICHAEL KORS, цена: 5 384 руб. вместо 10 768 руб.
Часто рубашки ассоциируют с офисным дресс-кодом, однако эта вещь великолепно сочетается с юбками разных фасонов, брюками и шортами. Носить ее можно не только летом, но и ранней осенью.
Солнцезащитные очки в Mango
Солнцезащитные очки в пластиковой оправе, Mango, цена: 799 руб. вместо 1 699 руб.
Хорошо подобранные очки не только защитят от яркого солнца, но и станут изюминкой образа. В период скидок самое время отправиться за новыми!
Бомберы на Lamoda
Куртка, Finn Flare, цена: 3 500 руб. вместо 6 999 руб.
Стильный и запоминающийся фасон куртки-бомбера прекрасно впишется в базовый гардероб. А если вы придерживаетесь стиля спортшик, без такой вещи точно не обойтись.
Кожаные куртки в Didmarko
Кожаная куртка в Didmarko, цена: 6 500 руб. вместо 14 500 руб.
Кожаной курткой никого не удивишь. Однако если это куртка с оригинальным и лаконичным декором и замком сбоку, то вы точно не останетесь без внимания. К тому же это незаменимая вещь для ранней осени. Сейчас в Didmarko кожаные куртки со скидкой до 55% — успевайте!
Демисезонные куртки в Membranashop.ru Куртка, DIDRIKSONS BOEL, цена: 7 980 руб. вместо 11 400 руб.
Надежную защиту от дождей и осеннего холода обеспечит куртка из дышащей и непродуваемой мембранной ткани от магазина Membranashop.ru. Сейчас можно выбрать вариант в любом цвете по выгодной цене.
Мужские дубленки в Pretender
Мужская дубленка из овчины «Адвентуре», цена: 37 000 руб. вместо 45 000 руб., заказать: +7 (903) 144-40-80
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