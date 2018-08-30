Грузин захотел нажиться на популярном в 90-х сериале

Глава французского люксового бренда Balenciaga Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — представил новую многослойную куртку. Об этом сообщает Metro.

Куртка, которая выглядит как семь надетых одна поверх другой рубашек, похожа на костюм персонажа популярного в 1990-х годах сериала «Друзья» Джоуи Триббиани. На данный момент она продается на официальном сайте Balenciaga по цене девять тысяч долларов.

Многие пользователи Twitter заметили сходство и предположили, что именно «Друзья» вдохновили Гвасалию на дизайн этой вещи.

«Джоуи Триббиани стал новым лицом Balenciaga», — шутили одни.

«Balenciaga реально пытается заставить людей тратить девять тысяч долларов, чтобы выглядеть как Джоуи Триббиани», — возмущались другие.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

В июле в летней коллекции испанского масс-маркетового бренда Zara появились футболки с принтом из кадров сериала «Друзья». Компания представила два варианта дизайна новой вещи. Один из них — черный топ со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения.