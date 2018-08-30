Ещё
Грузин захотел нажиться на популярном в 90-х сериале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузин захотел нажиться на популярном в 90-х сериале 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Глава французского люксового бренда Balenciaga Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — представил новую многослойную куртку. Об этом сообщает Metro.
Куртка, которая выглядит как семь надетых одна поверх другой рубашек, похожа на костюм персонажа популярного в 1990-х годах сериала «Друзья» Джоуи Триббиани. На данный момент она продается на официальном сайте Balenciaga по цене девять тысяч долларов.
Многие пользователи Twitter заметили сходство и предположили, что именно «Друзья» вдохновили Гвасалию на дизайн этой вещи.
«Джоуи Триббиани стал новым лицом Balenciaga», — шутили одни.
«Balenciaga реально пытается заставить людей тратить девять тысяч долларов, чтобы выглядеть как Джоуи Триббиани», — возмущались другие.
«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.
В июле в летней коллекции испанского масс-маркетового бренда Zara появились футболки с принтом из кадров сериала «Друзья». Компания представила два варианта дизайна новой вещи. Один из них — черный топ со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые богатые женщины России в списке Forbes29
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты2
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду17
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды Шоу-бизнес
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение