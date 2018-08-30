5 образов с Венецианского кинофестиваля, которые вызвали у нас недоумение

Джорджина Родригес Гипюр заказывали? Подруге Роналду надоело играть в отношения с футболистом — девушка решила привлечь к себе внимание сильных мира сего, облачившись в черное прозрачное кружево. Скромности ради под гипюр модель надела корсет, плавно переходящий в трусы — тот случай, когда вечер перестает быть томным.

Элиза Исоарди

Итальянская телеведущая Элиза Исоарди нарушила все модны правила и выбрала платье, больше подходящее на костюм к фильму «Шоу-гелс» — пайетки, глубокое декольте и еще более глубокий (точнее высокий) разрез — настолько, что даже пришлось прикрывать рукой исподнее. Еще и туфли в тон наряду — не комильфо, Элиза.

Элеонора Каризи

Следующая на очереди итальянка — блогер, инфлюенсер и креативный директор Элеонора Каризи. Девушка несколько заигралась в «героиновый шик» 10-летней давности и больше напоминает неудачную пародию на Эми Уайнхаус . Потрепанный «первоянварский» бьюти-образ и странное платье куклы Барби в тон красной дорожке. Провал.

Барбара Палвин решила напомнить всем о своих модельных данных и выбрала для выхода мини-платье от Armani Prive. Все бы ничего, но лук юной красотки больше напоминает наряд выпускницы старшей школы. На фоне элегантно одетых кино-див Барбара в серебряных босоножках, крошечном платье (пышная юбка которого совсем не подчеркивает фигуру звезды) и практически полном отсутствии аксессуаров выглядит не как успешная модель, а скорее провинциальная wanna be.

Алессия Босси и Лучиа Серафини

Подружки Алессия Босси и Лучиа Серафини нарядились в бременских музыкантов. Девушки решили, что самое то для Венецианского кинофестиваля — это одинаковые костюмы в стиле 70-х, надетые на голое тело. Брюки с клешем от колена, обувь на платформе, золотые украшения и крупные ретро-очки — так по мнению дамочек выглядит идеальный аутфит для красной дорожки. Увольняем стилиста, девочки.