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Как выглядит первая сумка Céline дизайна Эди Слимана
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Как выглядит первая сумка Céline дизайна Эди Слимана 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В январе этого года бывший креативный директор Saint Laurent Эди Слиман возглавил модный Дом Céline, заменив собой Фиби Файло. К новым обязанностям он приступил 1 февраля, а дебютную коллекцию должен представить в сентябре на Неделе моды в Париже. Но первые плоды творчества Слимана в роли креативного директора Céline можно оценить уже сейчас. Счастливой обладательницей аксессуара из дебютной коллекции стала Леди Гага. Певица попала в объективы папарацци с объемной сумкой черного цвета с клапаном и короткой ручкой. По словам стилиста поп-звезды, это был личный подарок от Слимана.
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