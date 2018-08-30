Модная революция: как кроссовки заменили туфли и почему это важно

«Я до сих пор помню комментарии под первыми статьями, призывающими всех девушек забросить туфли на верхнюю полку шкафа и вместо них носить кроссовки. В смысле, носить со всем — от юбок-пачек до брючных костюмов. Это было примерно пару лет назад, и такое модное „заявление“ в буквальном смысле произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Масла в огонь подливал и тот факт, что буквально вчера бал правила мода нулевых во главе с Пэрис Хилтон в туфлях-копытцах, автозагаром и беспощадным гламуром. Какие ещё кроссовки под платье, совсем что ли с ума сошли? Собственно, примерно такую реакцию тренд вызвал у половины „рядовых“ модниц, в то время как остальные опрометчиво решили, что все эти „глупости“ с нами ненадолго и уже в следующем сезоне тенденция прикажет долго жить.

Кристен Стюарт и Но как бы не так: хотели мы того или нет, но звёзды сразу же взяли тренд на заметку, явно обрадовавшись возможности отдохнуть от идеально „причёсанного“ образа в обычной жизни. Впрочем, не только в обычной — бунтарки вроде Рианны Кары Делевинь и вовсе начали появляться в спортивной обуви на красных дорожках и официальных мероприятиях. Светская публика удивлялась недолго, после чего всё же решила примкнуть к модным „передовикам“. Ну, а дальнейшее развитие событий ты наверняка помнишь и сама: не выдержав „кроссовочной оккупации“, мы с вами помчались сначала за casual-моделями, а затем, совсем осмелев, стали носить женственные платья и мини-юбки даже с грубоватыми беговыми кроссовками (как стритстайл-звёзды и блогеры на Неделях моды).

В общем-то, всё это кажется классическим и донельзя банальным примером „привыкания“ к любому новому (или „старому“ новому) тренду. Но это лишь на первый взгляд. На деле же вся эта история с кроссовками и спортивной обувью в целом куда глубже. Прежде всего, это идеальная иллюстрация самого, пожалуй, важного процесса, который захватил современную модную индустрию и всех хоть сколько-нибудь причастных к ней (от именитых стилистов и модных редакторов до обычных девушек, следящих за трендами). И этот процесс я бы назвала освобождением моды.

Платье только с туфлями, парку лишь с грубыми ботинками, бархат только для театра, а пижама лишь для спальни — история знает сотни примеров подобных модных табу (причём по большей части абсурдных и бессмысленных). И нарушать их (особенно когда тебя в этом „хулиганстве“ поддерживает чуть ли не весь мир) — особенное, ни на что не похожее удовольствие, согласись.

Но суть не в одном лишь нарушении и игре в „бунтаря без причины“, а в том, что в 2017 году (в отличие от, скажем, начала 20 века) у нас с вами есть выбор. Пойти в тот же самый пресловутый театр в бархатном платье или в шёлковой пижаме (к которой, к слову, отлично подойдут твои новенькие „лодочки“) или прийти на свидание в невесомом тюлевом платье пудрового оттенка, которые ты по зову души в последний момент решила надеть не с очевидными, казалось бы, босоножками на шпильке, а с невероятно крутыми замшевыми слипонами. А чем более вариативным становится современный стиль, тем больше интересных образов получается создать (и для этого совсем не нужно быть профессиональным стилистом).

И, кстати, весна в этом году пришла вовремя. Чем не повод наконец достать из шкафа новенькие кроссовки, платье-комбинацию и классическое бежевое пальто?»

Фото: Getty images Russia, ImaxTree